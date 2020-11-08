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زوجة "ترامب" تنصحه بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية

انضمت إلى مجموعة شملت "كوشنر"

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم (الأحد)، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحته بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وذكر المصدر أن "السيدة الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من ترامب، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، رغم أنها لم تعلق علناً على نتائج الانتخابات.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق من اليوم، أن صهر "ترامب" وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر قد تواصل مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات.

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زوجة "ترامب" تنصحه بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية
سبق

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم (الأحد)، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحته بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وذكر المصدر أن "السيدة الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من ترامب، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، رغم أنها لم تعلق علناً على نتائج الانتخابات.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق من اليوم، أن صهر "ترامب" وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر قد تواصل مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:13 PM

زوجة "ترامب" تنصحه بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية

انضمت إلى مجموعة شملت "كوشنر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم (الأحد)، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحته بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وذكر المصدر أن "السيدة الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من ترامب، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، رغم أنها لم تعلق علناً على نتائج الانتخابات.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق من اليوم، أن صهر "ترامب" وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر قد تواصل مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات.

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