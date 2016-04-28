أمين الطائف: الرؤية بمثابة مظلة للإصلاح الاجتماعي الاقتصادي الشامل

في كلمةٍ له بمناسبة اللقاء الذي أجراه ولي العهد حول رؤية المملكة 2030

أكد أمين محافظة الطائف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، أن البلاد تحتفي اليوم بمرور خمس سنوات على إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرؤية المملكة 2030، وتعتمد رؤية المملكة 2030 على ثلاثة محاور، وتتمثل في المجتمع الحيوي الذي تتوافر فيه مقومات ومعايير جودة الحياة، والاقتصاد المزدهر الذي يوفر فرص العمل للجميع وتعظيم العائد الاستثماري وتنوع مجالاته ويكون بمثابة اقتصاد رائد من خلال رفع كفاية البيئة الاستثمارية والاقتصادية، والوطن الطموح بإنتاجه ومنجزاته من خلال الحكومة الفاعلة وتعزيز الكفاءة.

وقال "القثامي": رؤية المملكة 2030 تعتبر الركيزة الأساسية والمظلة التي نعمل من خلالها، حيث تعنى في الأساس بالإصلاح الاجتماعي الاقتصادي الشامل من خلال إعادة هيكلة وتطوير الاقتصاد والمجتمع، والتي من خلالها يتحقق العديد من الأهداف المهمة؛ وهي: وضع المملكة ضمن أقوى 15 اقتصاداً في العالم، والاعتماد على مصادر أخرى للدخل وخاصةً زيادة مدخولات السياحة، وعدم الاعتماد على الصادرات النفطية فقط، كذلك رفع نسبة الإنتاج المحلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين والكفاءات، وتحسين الخدمات من خلال جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري ومبادرة التشجير والسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والعمل على برامج التوازن المالي وإدارة المشروعات والأمور التي تتعلق بإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات وزيادة قيمة الأصول العامة وبرنامج رأس المال البشري؛ لتحسين أداء القوى العاملة، عوضاً عن برنامج التوسع في التخصيص ومشاركة الشركات العالمية، وترشيد النفقات الحكومية وإعادة هيكلة الحكومة، وتقليل نسبة البطالة وزيادة مشاركة المرأة، ومكافحة الفساد.

وأضاف: منذ انطلاقة الرؤية؛ حققت المملكة قفزات نوعية ونهضة تنموية شاملة أسهمت في دعم شتى القطاعات التي تعكس ميزتنا التنافسية والأهمية الاستراتيجية لموقعنا الجغرافي.

وأردف: بعد مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية 2030م نرى بوضوح نتائج ملموسة تسير بخطى واضحة في تحقيق محاور وأهداف رؤية 2030 من خلال تسريع خطط التنمية والتقدم الكبير في برنامج التحول الوطني والحوكمة الإلكترونية والتقديم الكبير في مجال التقنية العالية والارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية.

وتابع: الأمانة تقوم حالياً بالعمل على استكمال تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال:

1- مشروع الطائف الجديد الذي يحقق العديد من المشروعات الاستثمارية والمناطق اللوجستية، مما يزيد من فرص العمل وتقليل نسب البطالة.

2- تحقيق جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري والبدء بزراعة وتشجير الطرق والمواقع.

3- رفع كفاءة المناطق السياحية بالطائف؛ ومن أهمها الهدا والشفا؛ لزيادة المدخولات وضم العديد من المناطق السياحية لصندوق الاستثمارات.

4- رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل لسد الفجوة بين المقومات والتحديات؛ لرفع مستوى مدينة الطائف؛ لتكون من أفضل مدن العالم.