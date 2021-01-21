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"الراجحي" مشرفًا لتخصص الأوعية الدموية بصحة جازان

صدر قرار مدير عام صحة جازان بتكليف الدكتور خالد بن عبده الراجحي مشرفًا لتخصص جراحة الأوعية الدموية بالإضافة إلى تكليفه رئيسًا لقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي.


و"الراجحي" حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة والزمالة الفرنسية في جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة من جامعة الريڤييرا الفرنسية - نيس- فرنسا بالإضافة إلى الزمالة الفرنسية في جراحات وصلات الغسيل الكلوي من جامعة السيربون - باريس - فرنسا وزميل الكلية الفرنسية لجراحات الأوعية الدموية والجراحات التداخلية.

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"الراجحي" مشرفًا لتخصص الأوعية الدموية بصحة جازان
سبق

صدر قرار مدير عام صحة جازان بتكليف الدكتور خالد بن عبده الراجحي مشرفًا لتخصص جراحة الأوعية الدموية بالإضافة إلى تكليفه رئيسًا لقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي.


و"الراجحي" حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة والزمالة الفرنسية في جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة من جامعة الريڤييرا الفرنسية - نيس- فرنسا بالإضافة إلى الزمالة الفرنسية في جراحات وصلات الغسيل الكلوي من جامعة السيربون - باريس - فرنسا وزميل الكلية الفرنسية لجراحات الأوعية الدموية والجراحات التداخلية.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:13 AM

"الراجحي" مشرفًا لتخصص الأوعية الدموية بصحة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدر قرار مدير عام صحة جازان بتكليف الدكتور خالد بن عبده الراجحي مشرفًا لتخصص جراحة الأوعية الدموية بالإضافة إلى تكليفه رئيسًا لقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي.


و"الراجحي" حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة والزمالة الفرنسية في جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة من جامعة الريڤييرا الفرنسية - نيس- فرنسا بالإضافة إلى الزمالة الفرنسية في جراحات وصلات الغسيل الكلوي من جامعة السيربون - باريس - فرنسا وزميل الكلية الفرنسية لجراحات الأوعية الدموية والجراحات التداخلية.

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