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"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين "رخصة التدريب الدولي" في أمن الطيران

تعكس قدرة الكوادر الوطنية المؤهلة كشريك فعّال عالميًا

منحت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رخصة التدريب الدولي لأربعة مدربين سعوديين من الهيئة العامة للطيران المدني، ليصبح عدد المدربين السعوديين المعتمدين دوليًا سبعة مدربين في مجال أمن الطيران.

وتعكس الرُخص قدرة الكوادر السعودية المؤهلة والمتمكنة من تخصصاتها في تبادل الخبرات، ويبرز دور الهيئة كشريك فعّال في صناعة الطيران المدني على الصعيد الدولي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها هيأت العديد من البرامج التي تهدف إلى صقل وتدريب الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الإنجاز الدولي يعكس بكل وضوح ما تمتلكه المملكة من خبرات أسهمت وتُسهم بصفة دائمة في تطوير مجال الطيران المدني، كما سيعزز الدور الريادي للمملكة في مجال أمن الطيران دوليًا، ويدعم برامج التدريب وبناء القدرات التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي.

يُذكر أن المملكة تواصل تقديم الدعم المادي والفني والمادي لبرامج وخطط (الإيكاو)، والمشاركة بالخبراء السعوديين في لجان وفرق العمل المتخصصة، كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين "رخصة التدريب الدولي" في أمن الطيران
سبق

منحت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رخصة التدريب الدولي لأربعة مدربين سعوديين من الهيئة العامة للطيران المدني، ليصبح عدد المدربين السعوديين المعتمدين دوليًا سبعة مدربين في مجال أمن الطيران.

وتعكس الرُخص قدرة الكوادر السعودية المؤهلة والمتمكنة من تخصصاتها في تبادل الخبرات، ويبرز دور الهيئة كشريك فعّال في صناعة الطيران المدني على الصعيد الدولي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها هيأت العديد من البرامج التي تهدف إلى صقل وتدريب الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الإنجاز الدولي يعكس بكل وضوح ما تمتلكه المملكة من خبرات أسهمت وتُسهم بصفة دائمة في تطوير مجال الطيران المدني، كما سيعزز الدور الريادي للمملكة في مجال أمن الطيران دوليًا، ويدعم برامج التدريب وبناء القدرات التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي.

يُذكر أن المملكة تواصل تقديم الدعم المادي والفني والمادي لبرامج وخطط (الإيكاو)، والمشاركة بالخبراء السعوديين في لجان وفرق العمل المتخصصة، كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
11:38 PM

"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين "رخصة التدريب الدولي" في أمن الطيران

تعكس قدرة الكوادر الوطنية المؤهلة كشريك فعّال عالميًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منحت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رخصة التدريب الدولي لأربعة مدربين سعوديين من الهيئة العامة للطيران المدني، ليصبح عدد المدربين السعوديين المعتمدين دوليًا سبعة مدربين في مجال أمن الطيران.

وتعكس الرُخص قدرة الكوادر السعودية المؤهلة والمتمكنة من تخصصاتها في تبادل الخبرات، ويبرز دور الهيئة كشريك فعّال في صناعة الطيران المدني على الصعيد الدولي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها هيأت العديد من البرامج التي تهدف إلى صقل وتدريب الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الإنجاز الدولي يعكس بكل وضوح ما تمتلكه المملكة من خبرات أسهمت وتُسهم بصفة دائمة في تطوير مجال الطيران المدني، كما سيعزز الدور الريادي للمملكة في مجال أمن الطيران دوليًا، ويدعم برامج التدريب وبناء القدرات التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي.

يُذكر أن المملكة تواصل تقديم الدعم المادي والفني والمادي لبرامج وخطط (الإيكاو)، والمشاركة بالخبراء السعوديين في لجان وفرق العمل المتخصصة، كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

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