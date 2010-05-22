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الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين خلال صد هجوم معادٍ على أحد مواقعه في مأرب

مقاتلات التحالف استهدف تجمعات الميليشيا

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مـأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش والمقاومة أفشلا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا الميليشيا على التراجع والفرار بعد مقتل 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وبين المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالميليشيا خسائر بشرية ومادية، منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح، وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين خلال صد هجوم معادٍ على أحد مواقعه في مأرب
سبق

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مـأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش والمقاومة أفشلا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا الميليشيا على التراجع والفرار بعد مقتل 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وبين المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالميليشيا خسائر بشرية ومادية، منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح، وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
08:18 PM

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين خلال صد هجوم معادٍ على أحد مواقعه في مأرب

مقاتلات التحالف استهدف تجمعات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مـأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش والمقاومة أفشلا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا الميليشيا على التراجع والفرار بعد مقتل 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وبين المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالميليشيا خسائر بشرية ومادية، منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح، وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها.

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