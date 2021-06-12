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بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغًا عبر المنصة الرقمية

تنوعت بين رفع نفايات وصيانة طرق وحدائق وأعمال إنارة

عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغًا بلديًا متنوعًا، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو.

وأوضح رئيس البلدية "سعيد بن علي آل مصمع" أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء، مبينًا أنه تمت معالجة 77 بلاغًا متعلقًا بأعمال النظافة، إضافة إلى معالجة 115 بلاغًا لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية وعديد البلاغات الأخرى.

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يُسهم في إزالة أسبابها، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية.

رجال ألمع بلدية محافظة رجال ألمع محافظة رجال ألمع بلدية رجال ألمع

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بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغًا عبر المنصة الرقمية
سبق

عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغًا بلديًا متنوعًا، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو.

وأوضح رئيس البلدية "سعيد بن علي آل مصمع" أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء، مبينًا أنه تمت معالجة 77 بلاغًا متعلقًا بأعمال النظافة، إضافة إلى معالجة 115 بلاغًا لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية وعديد البلاغات الأخرى.

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يُسهم في إزالة أسبابها، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:41 PM

بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغًا عبر المنصة الرقمية

تنوعت بين رفع نفايات وصيانة طرق وحدائق وأعمال إنارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
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عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغًا بلديًا متنوعًا، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو.

وأوضح رئيس البلدية "سعيد بن علي آل مصمع" أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء، مبينًا أنه تمت معالجة 77 بلاغًا متعلقًا بأعمال النظافة، إضافة إلى معالجة 115 بلاغًا لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية وعديد البلاغات الأخرى.

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يُسهم في إزالة أسبابها، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية.

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