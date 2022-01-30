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أول رحلة طيران مباشرة من قلب أوروبا للعلا.. هنا التفاصيل

على متنها 75 فرنسياً

استقبل مطار العلا الدولي أول رحلة ركاب جوية مباشرة قادمة من باريس وضمّت 75 سائحاً فرنسياً.

وأقلعت الرحلة التي استغرقت خمس ساعات فقط من مطار شارل ديغول الدولي، حيث كان في استقبالها عبدالوهاب بخاري مدير مطار العُلا الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وضمت قائمة الضيوف القادمين على متن الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية السعودية عدداً من المسؤولين من "طيران السعودية" والهيئة الملكية لمحافظة العلا بمن فيهم فيليب جونز رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجيرارد ميستراليت الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا، إلى جانب شخصيات محلية أخرى.

ويأتي إطلاق الرحلة المباشرة من باريس بالتزامن مع موسم فعاليات الشتاء في المدينة التاريخية العلا؛ حيث سيتاح للزوار القادمين من فرنسا بمن فيهم لاعب قفز الفروسية الفرنسي بيير دوران، استكشاف العلا الساحرة، والمشاركة في واحدة من العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية القائمة.

وتنطلق الرحلات المباشرة إلى العلا من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس القادم.

مطار العلا الدولي

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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أول رحلة طيران مباشرة من قلب أوروبا للعلا.. هنا التفاصيل
سبق

استقبل مطار العلا الدولي أول رحلة ركاب جوية مباشرة قادمة من باريس وضمّت 75 سائحاً فرنسياً.

وأقلعت الرحلة التي استغرقت خمس ساعات فقط من مطار شارل ديغول الدولي، حيث كان في استقبالها عبدالوهاب بخاري مدير مطار العُلا الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وضمت قائمة الضيوف القادمين على متن الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية السعودية عدداً من المسؤولين من "طيران السعودية" والهيئة الملكية لمحافظة العلا بمن فيهم فيليب جونز رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجيرارد ميستراليت الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا، إلى جانب شخصيات محلية أخرى.

ويأتي إطلاق الرحلة المباشرة من باريس بالتزامن مع موسم فعاليات الشتاء في المدينة التاريخية العلا؛ حيث سيتاح للزوار القادمين من فرنسا بمن فيهم لاعب قفز الفروسية الفرنسي بيير دوران، استكشاف العلا الساحرة، والمشاركة في واحدة من العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية القائمة.

وتنطلق الرحلات المباشرة إلى العلا من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس القادم.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
02:52 PM

أول رحلة طيران مباشرة من قلب أوروبا للعلا.. هنا التفاصيل

على متنها 75 فرنسياً

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,908

استقبل مطار العلا الدولي أول رحلة ركاب جوية مباشرة قادمة من باريس وضمّت 75 سائحاً فرنسياً.

وأقلعت الرحلة التي استغرقت خمس ساعات فقط من مطار شارل ديغول الدولي، حيث كان في استقبالها عبدالوهاب بخاري مدير مطار العُلا الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وضمت قائمة الضيوف القادمين على متن الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية السعودية عدداً من المسؤولين من "طيران السعودية" والهيئة الملكية لمحافظة العلا بمن فيهم فيليب جونز رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجيرارد ميستراليت الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا، إلى جانب شخصيات محلية أخرى.

ويأتي إطلاق الرحلة المباشرة من باريس بالتزامن مع موسم فعاليات الشتاء في المدينة التاريخية العلا؛ حيث سيتاح للزوار القادمين من فرنسا بمن فيهم لاعب قفز الفروسية الفرنسي بيير دوران، استكشاف العلا الساحرة، والمشاركة في واحدة من العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية القائمة.

وتنطلق الرحلات المباشرة إلى العلا من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس القادم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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15,047
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