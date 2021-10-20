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الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبها والفيحاء

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة فريق أبها وضيفه الفيحاء، هدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع أبها رصيده إلى 8 نقاط بالمركز التاسع، وأيضاً أضاف الفيحاء نقطة لرصيده ليصبح 6 نقاط بالمركز الثالث عشر.

باغت أصحاب الضيافة نظيره الفيحاء بهدف مبكر منذ الدقيقة العاشرة بعد أن توغّل صالح آل عباس من الجهة اليسرى إثر كسره مصيدة التسلل، مستغلاً التمريرة الذكية من أحمد مصطفى ليواجه المرمى ويصوب كرة زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى عانقت شباك مرمى مسلم آل فريج.

الأفضلية كانت في الربع ساعة الأولى من اللقاء لفريق أبها، لكن ذلك لم يمنع الضيوف من وصول فريق لمناطق الخطر في مناسبتين؛ كانت الأولى بتسديدة من عبدالرحمن البركة ابتعدت قليلاً عن القائم الأيمن لمرمى عبدالعالي المحمدي، وأخرى رأسية من مخير الرشيدي مرت بجوار القائم الأيسر.

مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت، وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل، وخسر الفيحاء جهود لاعبه نواف الصبحي بداعي الإصابة، كما أجرى الفريق تبديلاً اضطرارياً بدخول أنجيلو نيتو بديلاً لعبدالكريم القحطاني.

وفور انطلاق الشوط الثاني أرسل كريم العواضي كرة عرضية من ركلة ركنية، تابعها صالح آل عباس برأسه داخل الشباك مستغلاً خطأً فادحًا من الحارس مسلم آل فريج، لكن ألغي بعد أن عاد الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر لتقنية الفيديو.

البداية القوية لأصحاب الضيافة استفزت الضيوف الذين استعادوا زمام المبادرة وشن العديد من الهجمات عبر الأطراف، أو من العمق ليثمر هذا الضغط عن هدف تعديل النتيجة عن طريق روني فرناديز، عندما ارتقى أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء ليستقبل كرة ركنية برأسه ويحولها ناحية الشباك معلنة عن هدف التعادل بالدقيقة 59.

ولم يشهد الشوط بعد ذلك شيئاً يستحق الذكر باستثناء محاولة خطيرة للفيحاء، حينما عكس بندر ناصر كرة عرضية وصلت إلى أرنستو مارتينيز البعيد عن الرقابة، لكنه تسرع بتسديدة بالقائم الأيسر مضيعاً على فريقه فرصة هدف محقق بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أبها الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبها والفيحاء
سبق

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة فريق أبها وضيفه الفيحاء، هدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع أبها رصيده إلى 8 نقاط بالمركز التاسع، وأيضاً أضاف الفيحاء نقطة لرصيده ليصبح 6 نقاط بالمركز الثالث عشر.

باغت أصحاب الضيافة نظيره الفيحاء بهدف مبكر منذ الدقيقة العاشرة بعد أن توغّل صالح آل عباس من الجهة اليسرى إثر كسره مصيدة التسلل، مستغلاً التمريرة الذكية من أحمد مصطفى ليواجه المرمى ويصوب كرة زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى عانقت شباك مرمى مسلم آل فريج.

الأفضلية كانت في الربع ساعة الأولى من اللقاء لفريق أبها، لكن ذلك لم يمنع الضيوف من وصول فريق لمناطق الخطر في مناسبتين؛ كانت الأولى بتسديدة من عبدالرحمن البركة ابتعدت قليلاً عن القائم الأيمن لمرمى عبدالعالي المحمدي، وأخرى رأسية من مخير الرشيدي مرت بجوار القائم الأيسر.

مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت، وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل، وخسر الفيحاء جهود لاعبه نواف الصبحي بداعي الإصابة، كما أجرى الفريق تبديلاً اضطرارياً بدخول أنجيلو نيتو بديلاً لعبدالكريم القحطاني.

وفور انطلاق الشوط الثاني أرسل كريم العواضي كرة عرضية من ركلة ركنية، تابعها صالح آل عباس برأسه داخل الشباك مستغلاً خطأً فادحًا من الحارس مسلم آل فريج، لكن ألغي بعد أن عاد الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر لتقنية الفيديو.

البداية القوية لأصحاب الضيافة استفزت الضيوف الذين استعادوا زمام المبادرة وشن العديد من الهجمات عبر الأطراف، أو من العمق ليثمر هذا الضغط عن هدف تعديل النتيجة عن طريق روني فرناديز، عندما ارتقى أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء ليستقبل كرة ركنية برأسه ويحولها ناحية الشباك معلنة عن هدف التعادل بالدقيقة 59.

ولم يشهد الشوط بعد ذلك شيئاً يستحق الذكر باستثناء محاولة خطيرة للفيحاء، حينما عكس بندر ناصر كرة عرضية وصلت إلى أرنستو مارتينيز البعيد عن الرقابة، لكنه تسرع بتسديدة بالقائم الأيسر مضيعاً على فريقه فرصة هدف محقق بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:40 PM

الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبها والفيحاء

A A A
محمود الحمد - الرياض
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة فريق أبها وضيفه الفيحاء، هدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع أبها رصيده إلى 8 نقاط بالمركز التاسع، وأيضاً أضاف الفيحاء نقطة لرصيده ليصبح 6 نقاط بالمركز الثالث عشر.

باغت أصحاب الضيافة نظيره الفيحاء بهدف مبكر منذ الدقيقة العاشرة بعد أن توغّل صالح آل عباس من الجهة اليسرى إثر كسره مصيدة التسلل، مستغلاً التمريرة الذكية من أحمد مصطفى ليواجه المرمى ويصوب كرة زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى عانقت شباك مرمى مسلم آل فريج.

الأفضلية كانت في الربع ساعة الأولى من اللقاء لفريق أبها، لكن ذلك لم يمنع الضيوف من وصول فريق لمناطق الخطر في مناسبتين؛ كانت الأولى بتسديدة من عبدالرحمن البركة ابتعدت قليلاً عن القائم الأيمن لمرمى عبدالعالي المحمدي، وأخرى رأسية من مخير الرشيدي مرت بجوار القائم الأيسر.

مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت، وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل، وخسر الفيحاء جهود لاعبه نواف الصبحي بداعي الإصابة، كما أجرى الفريق تبديلاً اضطرارياً بدخول أنجيلو نيتو بديلاً لعبدالكريم القحطاني.

وفور انطلاق الشوط الثاني أرسل كريم العواضي كرة عرضية من ركلة ركنية، تابعها صالح آل عباس برأسه داخل الشباك مستغلاً خطأً فادحًا من الحارس مسلم آل فريج، لكن ألغي بعد أن عاد الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر لتقنية الفيديو.

البداية القوية لأصحاب الضيافة استفزت الضيوف الذين استعادوا زمام المبادرة وشن العديد من الهجمات عبر الأطراف، أو من العمق ليثمر هذا الضغط عن هدف تعديل النتيجة عن طريق روني فرناديز، عندما ارتقى أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء ليستقبل كرة ركنية برأسه ويحولها ناحية الشباك معلنة عن هدف التعادل بالدقيقة 59.

ولم يشهد الشوط بعد ذلك شيئاً يستحق الذكر باستثناء محاولة خطيرة للفيحاء، حينما عكس بندر ناصر كرة عرضية وصلت إلى أرنستو مارتينيز البعيد عن الرقابة، لكنه تسرع بتسديدة بالقائم الأيسر مضيعاً على فريقه فرصة هدف محقق بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

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