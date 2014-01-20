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"معالم للتمويل" تسدد أول دفعة لحملة صكوكها الربع سنوية

"الصيعري": 2018 نقطة التحول وبدأنا مراحل التنفيذ للمخطط له

أعلنت شركة معالم للتمويل، والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، عن سداد الدفعة الأولى من قيمة صكوكها الإسلامية (الربع سنوية) في تاريخ 31 ديسمبر 2018.

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور صالح الصيعري، والذي أوضح أن الشركة بدأت في برنامج صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون ريال، وأقفلت الإصدار الأول من البرنامج مع بداية الربع الرابع للعام 2018 بقيمة 100 مليون ريال بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق الـ 360%.

وبين "الصيعري" أن ما تم خلال العام 2017 كان بناءً للشركة من أعلى الهرم من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي والذي بدوره حرص على تعزيز نظام الحوكمة بالشركة من خلال انضمام أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة ذوي خبرات عالية ومتنوعة في إدارة المخاطر والمراجعة والموارد البشرية، وكذلك من خلال تشكيل اللجان ذات الكفاءة العالية، وذلك للقيام بالمهام الإشرافية والرقابية على الوجه الأمثل، كما تم استقطاب الكفاءات التنفيذية الفاعلة للمضي بالشركة وفق استراتيجيتها الطموحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن العام 2018 يعتبر نقطة التحول لشركة معالم للتمويل، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في مراحل التنفيذ لما خطط له على عدة أصعدة، فتم الحصول على التصنيف الائتماني من قبل شركتين أحدهما عالمية والأخرى شركة تصنيف الوطنية المرخصة من هيئة سوق المال، حيث كان التصنيف BB مع نظرة مستقرة. كما قامت الشركة بالمضيّ في مشروع التوسع لإنشاء عدة فروع ومنافذ بيع بهدف التغطية الجغرافية اللازمة لتلبية أهداف الشركة، وتغطية أكبر شريحة ممكنة من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الشركة أصدرت على الصعيد المالي برنامجها للصكوك الاسلامية بمبلغ إجمالي 500 مليون ريال سعودي، وتم خلال العام 2018 إقفال الإصدار الأول من هذا البرنامج بمبلغ 100 مليون ريال سعودي بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق الـ 360%. كما كانت الشركة ضمن الشركات المختارة لبرنامج الإقراض غير المباشر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، حيث يهدف البرنامج لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد الفئة الرئيسية المستهدفة من قبل "معالم" بأكثر من 70% من المحفظة التمويلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي تأثير تأخر حصول الشركة على السيولة حتى الربع الرابع من العام 2018، والذي بدوره سبب بعض التباطؤ في خطة الشركة للحصول على العوائد المأمولة للعام 2018، إلا أنه أوضح أيضاً على العام الحالي 2019 سيكون عاماً مشرقاً في مسيرة معالم للتمويل.

وفي محور الخطط المقبلة خلال العام الحالي، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تدرس حالياً إتمام الاصدار الثاني من الصكوك الإسلامية خلال العام الحالي 2019، وتبقى تحديد حجم الإصدار والتوقيت المناسب لذلك بقرار من مجلس الإدارة.

وبالتطرق حول الوضع الاقتصادي وتأثيره على القطاع، أكد الرئيس التنفيذي اطمئنانه حول هذا العام لظهور الكثير من المؤشرات الإيجابية من خلال البدء في تنفيذ ونجاح الكثير من المبادرات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من ضمنها وليس حصراً التأثير الفاعل لبرنامج الإقراض غير المباشر، وتحفيز القطاع الصغير والمتوسط من خلال برنامج استرداد للرسوم الحكومية وغيرها الكثير من المبادرات الجوهرية التي ستدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يخلق فرصاً لدعم تلك الفئة تمويلياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معالم للتمويل" تسدد أول دفعة لحملة صكوكها الربع سنوية
سبق

أعلنت شركة معالم للتمويل، والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، عن سداد الدفعة الأولى من قيمة صكوكها الإسلامية (الربع سنوية) في تاريخ 31 ديسمبر 2018.

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور صالح الصيعري، والذي أوضح أن الشركة بدأت في برنامج صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون ريال، وأقفلت الإصدار الأول من البرنامج مع بداية الربع الرابع للعام 2018 بقيمة 100 مليون ريال بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق الـ 360%.

وبين "الصيعري" أن ما تم خلال العام 2017 كان بناءً للشركة من أعلى الهرم من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي والذي بدوره حرص على تعزيز نظام الحوكمة بالشركة من خلال انضمام أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة ذوي خبرات عالية ومتنوعة في إدارة المخاطر والمراجعة والموارد البشرية، وكذلك من خلال تشكيل اللجان ذات الكفاءة العالية، وذلك للقيام بالمهام الإشرافية والرقابية على الوجه الأمثل، كما تم استقطاب الكفاءات التنفيذية الفاعلة للمضي بالشركة وفق استراتيجيتها الطموحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن العام 2018 يعتبر نقطة التحول لشركة معالم للتمويل، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في مراحل التنفيذ لما خطط له على عدة أصعدة، فتم الحصول على التصنيف الائتماني من قبل شركتين أحدهما عالمية والأخرى شركة تصنيف الوطنية المرخصة من هيئة سوق المال، حيث كان التصنيف BB مع نظرة مستقرة. كما قامت الشركة بالمضيّ في مشروع التوسع لإنشاء عدة فروع ومنافذ بيع بهدف التغطية الجغرافية اللازمة لتلبية أهداف الشركة، وتغطية أكبر شريحة ممكنة من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الشركة أصدرت على الصعيد المالي برنامجها للصكوك الاسلامية بمبلغ إجمالي 500 مليون ريال سعودي، وتم خلال العام 2018 إقفال الإصدار الأول من هذا البرنامج بمبلغ 100 مليون ريال سعودي بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق الـ 360%. كما كانت الشركة ضمن الشركات المختارة لبرنامج الإقراض غير المباشر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، حيث يهدف البرنامج لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد الفئة الرئيسية المستهدفة من قبل "معالم" بأكثر من 70% من المحفظة التمويلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي تأثير تأخر حصول الشركة على السيولة حتى الربع الرابع من العام 2018، والذي بدوره سبب بعض التباطؤ في خطة الشركة للحصول على العوائد المأمولة للعام 2018، إلا أنه أوضح أيضاً على العام الحالي 2019 سيكون عاماً مشرقاً في مسيرة معالم للتمويل.

وفي محور الخطط المقبلة خلال العام الحالي، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تدرس حالياً إتمام الاصدار الثاني من الصكوك الإسلامية خلال العام الحالي 2019، وتبقى تحديد حجم الإصدار والتوقيت المناسب لذلك بقرار من مجلس الإدارة.

وبالتطرق حول الوضع الاقتصادي وتأثيره على القطاع، أكد الرئيس التنفيذي اطمئنانه حول هذا العام لظهور الكثير من المؤشرات الإيجابية من خلال البدء في تنفيذ ونجاح الكثير من المبادرات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من ضمنها وليس حصراً التأثير الفاعل لبرنامج الإقراض غير المباشر، وتحفيز القطاع الصغير والمتوسط من خلال برنامج استرداد للرسوم الحكومية وغيرها الكثير من المبادرات الجوهرية التي ستدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يخلق فرصاً لدعم تلك الفئة تمويلياً.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
06:54 PM

"معالم للتمويل" تسدد أول دفعة لحملة صكوكها الربع سنوية

"الصيعري": 2018 نقطة التحول وبدأنا مراحل التنفيذ للمخطط له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة معالم للتمويل، والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، عن سداد الدفعة الأولى من قيمة صكوكها الإسلامية (الربع سنوية) في تاريخ 31 ديسمبر 2018.

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور صالح الصيعري، والذي أوضح أن الشركة بدأت في برنامج صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون ريال، وأقفلت الإصدار الأول من البرنامج مع بداية الربع الرابع للعام 2018 بقيمة 100 مليون ريال بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق الـ 360%.

وبين "الصيعري" أن ما تم خلال العام 2017 كان بناءً للشركة من أعلى الهرم من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي والذي بدوره حرص على تعزيز نظام الحوكمة بالشركة من خلال انضمام أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة ذوي خبرات عالية ومتنوعة في إدارة المخاطر والمراجعة والموارد البشرية، وكذلك من خلال تشكيل اللجان ذات الكفاءة العالية، وذلك للقيام بالمهام الإشرافية والرقابية على الوجه الأمثل، كما تم استقطاب الكفاءات التنفيذية الفاعلة للمضي بالشركة وفق استراتيجيتها الطموحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن العام 2018 يعتبر نقطة التحول لشركة معالم للتمويل، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في مراحل التنفيذ لما خطط له على عدة أصعدة، فتم الحصول على التصنيف الائتماني من قبل شركتين أحدهما عالمية والأخرى شركة تصنيف الوطنية المرخصة من هيئة سوق المال، حيث كان التصنيف BB مع نظرة مستقرة. كما قامت الشركة بالمضيّ في مشروع التوسع لإنشاء عدة فروع ومنافذ بيع بهدف التغطية الجغرافية اللازمة لتلبية أهداف الشركة، وتغطية أكبر شريحة ممكنة من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الشركة أصدرت على الصعيد المالي برنامجها للصكوك الاسلامية بمبلغ إجمالي 500 مليون ريال سعودي، وتم خلال العام 2018 إقفال الإصدار الأول من هذا البرنامج بمبلغ 100 مليون ريال سعودي بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق الـ 360%. كما كانت الشركة ضمن الشركات المختارة لبرنامج الإقراض غير المباشر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، حيث يهدف البرنامج لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد الفئة الرئيسية المستهدفة من قبل "معالم" بأكثر من 70% من المحفظة التمويلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي تأثير تأخر حصول الشركة على السيولة حتى الربع الرابع من العام 2018، والذي بدوره سبب بعض التباطؤ في خطة الشركة للحصول على العوائد المأمولة للعام 2018، إلا أنه أوضح أيضاً على العام الحالي 2019 سيكون عاماً مشرقاً في مسيرة معالم للتمويل.

وفي محور الخطط المقبلة خلال العام الحالي، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تدرس حالياً إتمام الاصدار الثاني من الصكوك الإسلامية خلال العام الحالي 2019، وتبقى تحديد حجم الإصدار والتوقيت المناسب لذلك بقرار من مجلس الإدارة.

وبالتطرق حول الوضع الاقتصادي وتأثيره على القطاع، أكد الرئيس التنفيذي اطمئنانه حول هذا العام لظهور الكثير من المؤشرات الإيجابية من خلال البدء في تنفيذ ونجاح الكثير من المبادرات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من ضمنها وليس حصراً التأثير الفاعل لبرنامج الإقراض غير المباشر، وتحفيز القطاع الصغير والمتوسط من خلال برنامج استرداد للرسوم الحكومية وغيرها الكثير من المبادرات الجوهرية التي ستدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يخلق فرصاً لدعم تلك الفئة تمويلياً.

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