النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صباح اليوم .. اعتراض وتدمير زورق مفخّخ  أطلقه الحوثيون للقيام بعمل عدائي وشيك بالبحر الأحمر

متحدث "تحالف دعم الشرعية": خرج من الحديدة .. تهديد للأمن الإقليمي والدولي والتجارة العالمية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد؛ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد (23 فبراير 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد؛ قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخّخ من قِبل قوات التحالف البحرية، والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف العقيد المالكي؛ أنه تم أيضاً اكتشاف وتدمير عدد (3) ألغام بحرية خلال الـ (24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد؛ وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العقيد المالكي؛ على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورق مفخخ المليشيا الحوثية الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صباح اليوم .. اعتراض وتدمير زورق مفخّخ  أطلقه الحوثيون للقيام بعمل عدائي وشيك بالبحر الأحمر
سبق

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد؛ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد (23 فبراير 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد؛ قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخّخ من قِبل قوات التحالف البحرية، والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف العقيد المالكي؛ أنه تم أيضاً اكتشاف وتدمير عدد (3) ألغام بحرية خلال الـ (24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد؛ وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العقيد المالكي؛ على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:48 AM
اخر تعديل
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:58 AM

صباح اليوم .. اعتراض وتدمير زورق مفخّخ  أطلقه الحوثيون للقيام بعمل عدائي وشيك بالبحر الأحمر

متحدث "تحالف دعم الشرعية": خرج من الحديدة .. تهديد للأمن الإقليمي والدولي والتجارة العالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,751

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد؛ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد (23 فبراير 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد؛ قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخّخ من قِبل قوات التحالف البحرية، والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف العقيد المالكي؛ أنه تم أيضاً اكتشاف وتدمير عدد (3) ألغام بحرية خلال الـ (24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد؛ وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العقيد المالكي؛ على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,758
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,029
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,532
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,871

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة