صباح اليوم .. اعتراض وتدمير زورق مفخّخ أطلقه الحوثيون للقيام بعمل عدائي وشيك بالبحر الأحمر

متحدث "تحالف دعم الشرعية": خرج من الحديدة .. تهديد للأمن الإقليمي والدولي والتجارة العالمية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد؛ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد (23 فبراير 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد؛ قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخّخ من قِبل قوات التحالف البحرية، والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف العقيد المالكي؛ أنه تم أيضاً اكتشاف وتدمير عدد (3) ألغام بحرية خلال الـ (24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد؛ وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العقيد المالكي؛ على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.