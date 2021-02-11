"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن / تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.
"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن / تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيطوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-11
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:01 AM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:59 AM
"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن / تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.
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