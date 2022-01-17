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وحدة الرقابة النسائية تغلق 6 منشآت صالونات نسائية وأندية رياضية مخالفة

تمت مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية- 6 منشآت تشمل: صالونات تجميل، وأندية رياضية نسائية، ومصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر؛ فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة الرقابة البلدية -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة- على صالونات التجميل والأندية الرياضية النسائية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإغلاق (6) منشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة صالونات تجميل أندية رياضية نسائية منتجات منتهية الصلاحية لائحة الجزاءات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وحدة الرقابة النسائية تغلق 6 منشآت صالونات نسائية وأندية رياضية مخالفة
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية- 6 منشآت تشمل: صالونات تجميل، وأندية رياضية نسائية، ومصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر؛ فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة الرقابة البلدية -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة- على صالونات التجميل والأندية الرياضية النسائية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإغلاق (6) منشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
07:54 PM

وحدة الرقابة النسائية تغلق 6 منشآت صالونات نسائية وأندية رياضية مخالفة

تمت مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
2,015

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية- 6 منشآت تشمل: صالونات تجميل، وأندية رياضية نسائية، ومصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر؛ فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة الرقابة البلدية -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة- على صالونات التجميل والأندية الرياضية النسائية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإغلاق (6) منشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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