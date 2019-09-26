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"سبق" ترصد عمالة تؤجر الجلسات بـ "وضع اليد" بحديقة الملك عبدالله بعفيف

مطالبات بإيقاف هذه الممارسات

رصدت "سبق" في جولة على حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة عفيف، استغلال بعض العمالة لضعف الرقابة واحتلال مواقع داخل الحديقة بجلسات فارغة لتأجيرها على رواد الحديقة.

وفي التفاصيل فقد تبيّن خلال الجولة، أن "العمّال" الذين يديرون عربات متنقلة حول الحديقة يقومون بتأجير مساند الظهر والمتاكي والفرش على الزوار، ولكنهم يفرشون بعضها في مواقع مميزة داخل الحديقة لتوحي للزائر أنها محجوزة ويقومون بتأجيرها عند الطلب بمقابل مالي عن كل ساعة يقضيها الزبون، علماً أنهم لا يطلبون رسوماً على الموقع، والإيجار مقتصر فقط على الفرش المطلوبة.

وكان عدد من المواطنين قد عبروا في وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الممارسات، ومطالبين الجهات المسؤولة بضبط ومنع مثل هذه السلوكيات المخالفة، حيث تعتبر هذه الحديقة وجهة أولى ومتنفساً رئيساً للكثير من سكان المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد عمالة تؤجر الجلسات بـ "وضع اليد" بحديقة الملك عبدالله بعفيف
سبق

رصدت "سبق" في جولة على حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة عفيف، استغلال بعض العمالة لضعف الرقابة واحتلال مواقع داخل الحديقة بجلسات فارغة لتأجيرها على رواد الحديقة.

وفي التفاصيل فقد تبيّن خلال الجولة، أن "العمّال" الذين يديرون عربات متنقلة حول الحديقة يقومون بتأجير مساند الظهر والمتاكي والفرش على الزوار، ولكنهم يفرشون بعضها في مواقع مميزة داخل الحديقة لتوحي للزائر أنها محجوزة ويقومون بتأجيرها عند الطلب بمقابل مالي عن كل ساعة يقضيها الزبون، علماً أنهم لا يطلبون رسوماً على الموقع، والإيجار مقتصر فقط على الفرش المطلوبة.

وكان عدد من المواطنين قد عبروا في وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الممارسات، ومطالبين الجهات المسؤولة بضبط ومنع مثل هذه السلوكيات المخالفة، حيث تعتبر هذه الحديقة وجهة أولى ومتنفساً رئيساً للكثير من سكان المحافظة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
07:48 PM

"سبق" ترصد عمالة تؤجر الجلسات بـ "وضع اليد" بحديقة الملك عبدالله بعفيف

مطالبات بإيقاف هذه الممارسات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
2,916

رصدت "سبق" في جولة على حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة عفيف، استغلال بعض العمالة لضعف الرقابة واحتلال مواقع داخل الحديقة بجلسات فارغة لتأجيرها على رواد الحديقة.

وفي التفاصيل فقد تبيّن خلال الجولة، أن "العمّال" الذين يديرون عربات متنقلة حول الحديقة يقومون بتأجير مساند الظهر والمتاكي والفرش على الزوار، ولكنهم يفرشون بعضها في مواقع مميزة داخل الحديقة لتوحي للزائر أنها محجوزة ويقومون بتأجيرها عند الطلب بمقابل مالي عن كل ساعة يقضيها الزبون، علماً أنهم لا يطلبون رسوماً على الموقع، والإيجار مقتصر فقط على الفرش المطلوبة.

وكان عدد من المواطنين قد عبروا في وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الممارسات، ومطالبين الجهات المسؤولة بضبط ومنع مثل هذه السلوكيات المخالفة، حيث تعتبر هذه الحديقة وجهة أولى ومتنفساً رئيساً للكثير من سكان المحافظة.

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