بعد عقود من العزلة.. السودان يعود إلى النظام المالي العالمي

تخصيص نحو مليارَيْ دولار في شكل منح للخرطوم

أعلن مسؤول بالبنك الدولي، اليوم (الأحد)، أن البنك الدولي سيبدأ قريباً عملية تخصيص نحو مليارَيْ دولار في شكل منح للسودان؛ وهو ما يمثل عودة البلاد إلى النظام المالي الدولي بعد عقود من العزلة.

من جهته بيّن المدير القطري للبنك الدولي في السودان عثمان ديون، أن المجالات ذات الأولوية للأموال سيتم تحديدها بعد اجتماعات مطلع الشهر المقبل، وأن المخصصات ستأخذ في الاعتبار اتفاق السلام الموقّع العام الماضي.

ويستلزم اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة الانتقالية والعديد من الجماعات التي حاربت الرئيس المخلوع عمر البشير في جميع أنحاء البلاد؛ إنفاقًا تنمويًّا كبيرًا.

وسلّط مجلس الوزراء السوداني، الجمعة الماضي، الضوء على الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات ذات أولوية للاستثمار.