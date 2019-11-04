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نائب أمير جازان يؤكد على تلبية كافة متطلبات المسافرين لجزيرة فرسان

قال إن عبارة نقل الركاب وجدت لخدمة الأهالي ولن نسمح للمقصرين معهم

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمل على تلبية كافة متطلبات المسافرين إلى جزيرة فرسان وتسهيل وإنهاء إجراءات سفرهم بكل كفاءة وتأمين أحدث الأجهزة بصالات المغادرة والوصول وإعلان مواعيد الرحلات اليومية ونقل مركبات وأمتعة الركاب بكل يسر وسهولة.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأهمية عمل العبارات اليومي بالشكل المطلوب , وما تسهم به وتوفره من خدمات للمسافرين والزوار إلى منطقة جازان وفرسان , راجياً العون والسداد للقائمين عليه لكل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، وذلك خلال لقائه بالمسافرين على متن العبارة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم. مشيراً إلى أن عبارة نقل الركاب وجدت لخدمة الأهالي ولن نسمح للمقصرين معهم.

من جانبه بين مدير عام النقل المهندس مبارك بن ناصر المطوع أن الخدمات التي تقدمها العبارات للمسافرين والتي تنقل 650 راكباً و60 مركبة تأتي تسهيلاً لكافة احتياجاتهم وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة وحرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

نائب أمير جازان جزيرة فرسان

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نائب أمير جازان يؤكد على تلبية كافة متطلبات المسافرين لجزيرة فرسان
سبق

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمل على تلبية كافة متطلبات المسافرين إلى جزيرة فرسان وتسهيل وإنهاء إجراءات سفرهم بكل كفاءة وتأمين أحدث الأجهزة بصالات المغادرة والوصول وإعلان مواعيد الرحلات اليومية ونقل مركبات وأمتعة الركاب بكل يسر وسهولة.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأهمية عمل العبارات اليومي بالشكل المطلوب , وما تسهم به وتوفره من خدمات للمسافرين والزوار إلى منطقة جازان وفرسان , راجياً العون والسداد للقائمين عليه لكل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، وذلك خلال لقائه بالمسافرين على متن العبارة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم. مشيراً إلى أن عبارة نقل الركاب وجدت لخدمة الأهالي ولن نسمح للمقصرين معهم.

من جانبه بين مدير عام النقل المهندس مبارك بن ناصر المطوع أن الخدمات التي تقدمها العبارات للمسافرين والتي تنقل 650 راكباً و60 مركبة تأتي تسهيلاً لكافة احتياجاتهم وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة وحرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:17 PM

نائب أمير جازان يؤكد على تلبية كافة متطلبات المسافرين لجزيرة فرسان

قال إن عبارة نقل الركاب وجدت لخدمة الأهالي ولن نسمح للمقصرين معهم

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فهد كاملي - جازان
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أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمل على تلبية كافة متطلبات المسافرين إلى جزيرة فرسان وتسهيل وإنهاء إجراءات سفرهم بكل كفاءة وتأمين أحدث الأجهزة بصالات المغادرة والوصول وإعلان مواعيد الرحلات اليومية ونقل مركبات وأمتعة الركاب بكل يسر وسهولة.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأهمية عمل العبارات اليومي بالشكل المطلوب , وما تسهم به وتوفره من خدمات للمسافرين والزوار إلى منطقة جازان وفرسان , راجياً العون والسداد للقائمين عليه لكل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، وذلك خلال لقائه بالمسافرين على متن العبارة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم. مشيراً إلى أن عبارة نقل الركاب وجدت لخدمة الأهالي ولن نسمح للمقصرين معهم.

من جانبه بين مدير عام النقل المهندس مبارك بن ناصر المطوع أن الخدمات التي تقدمها العبارات للمسافرين والتي تنقل 650 راكباً و60 مركبة تأتي تسهيلاً لكافة احتياجاتهم وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة وحرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

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