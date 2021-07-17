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بالفيديو.. "الشمري": يجب أخذ الفتوى من أهل العلم فيما يتعلق بالحج وليس من عامة الناس

قال: الهاتف المجاني ليس للفتوى فقط وإنما لإبراز جهود السعودية في خدمة الحجيج

أكد فضيلة الشيخ مهدي بن عماش الشمري، عضو الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه يجب على حجاج بيت الله الحرام أخذ الفتوى من أهل العلم والعلماء فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، وليس من عامة الناس، مشيدًا بجهود الوزارة من خلال الهاتف المجاني الذي يسهّل لحجاج بيت الله الحرام إيصال المعلومة الصحيحة وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في حج العام الحالي 1442هـ؛ إذ قال الشيخ الشمري: "إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى من خلال خدمة (الهاتف المجاني) إلى تمكين ضيوف الرحمن من الحصول على المعلومات التي توضح لهم أحكام الحج؛ إذ يستقبل الهاتف مئات الاتصالات، ويعمل على مدار الساعة".

وأوضح الشيخ الشمري أن أغلب الأسئلة التي تردهم عن طريق الهاتف المجاني تخص مناسك الحج والعمرة، والدخول في النسك، وأنواع الحج الثلاثة؛ وربما يكون السبب أداء السائلين لأول مرة فريضة الحج؛ ولهذا فهم يحتاجون إلى معرفة المناسك وفق الكتاب والسنة؛ لذا لقيت هذه الخدمة إشادة واسعة من الجميع في المواسم الماضية.

وأضاف "الشمري" بأن عمل الهاتف المجاني لا يقتصر فقط على تقديم الفتوى، بل هناك توجيه ودعوة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصة، وهي تعتبر جزءًا من الفتوى لكونها تبع تعليمات ولاة الأمر –أيدهم الله-، ولأنها من الوقاية وحفظ النفس اللذين دعت إليهما الشريعة.

وأشاد فضيلته بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برامج ومبادرات الوزارة التي تأتي تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة إلى تسخير كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي، سائلاً الله في ختام حديثه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لما يقدمان للإسلام والمسلمين، وأن ييسر لضيوف بيته الحرام أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الشمري": يجب أخذ الفتوى من أهل العلم فيما يتعلق بالحج وليس من عامة الناس
سبق

أكد فضيلة الشيخ مهدي بن عماش الشمري، عضو الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه يجب على حجاج بيت الله الحرام أخذ الفتوى من أهل العلم والعلماء فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، وليس من عامة الناس، مشيدًا بجهود الوزارة من خلال الهاتف المجاني الذي يسهّل لحجاج بيت الله الحرام إيصال المعلومة الصحيحة وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في حج العام الحالي 1442هـ؛ إذ قال الشيخ الشمري: "إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى من خلال خدمة (الهاتف المجاني) إلى تمكين ضيوف الرحمن من الحصول على المعلومات التي توضح لهم أحكام الحج؛ إذ يستقبل الهاتف مئات الاتصالات، ويعمل على مدار الساعة".

وأوضح الشيخ الشمري أن أغلب الأسئلة التي تردهم عن طريق الهاتف المجاني تخص مناسك الحج والعمرة، والدخول في النسك، وأنواع الحج الثلاثة؛ وربما يكون السبب أداء السائلين لأول مرة فريضة الحج؛ ولهذا فهم يحتاجون إلى معرفة المناسك وفق الكتاب والسنة؛ لذا لقيت هذه الخدمة إشادة واسعة من الجميع في المواسم الماضية.

وأضاف "الشمري" بأن عمل الهاتف المجاني لا يقتصر فقط على تقديم الفتوى، بل هناك توجيه ودعوة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصة، وهي تعتبر جزءًا من الفتوى لكونها تبع تعليمات ولاة الأمر –أيدهم الله-، ولأنها من الوقاية وحفظ النفس اللذين دعت إليهما الشريعة.

وأشاد فضيلته بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برامج ومبادرات الوزارة التي تأتي تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة إلى تسخير كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي، سائلاً الله في ختام حديثه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لما يقدمان للإسلام والمسلمين، وأن ييسر لضيوف بيته الحرام أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
09:32 PM

بالفيديو.. "الشمري": يجب أخذ الفتوى من أهل العلم فيما يتعلق بالحج وليس من عامة الناس

قال: الهاتف المجاني ليس للفتوى فقط وإنما لإبراز جهود السعودية في خدمة الحجيج

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عبدالله العنزي - الرياض
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4,273

أكد فضيلة الشيخ مهدي بن عماش الشمري، عضو الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه يجب على حجاج بيت الله الحرام أخذ الفتوى من أهل العلم والعلماء فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، وليس من عامة الناس، مشيدًا بجهود الوزارة من خلال الهاتف المجاني الذي يسهّل لحجاج بيت الله الحرام إيصال المعلومة الصحيحة وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في حج العام الحالي 1442هـ؛ إذ قال الشيخ الشمري: "إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى من خلال خدمة (الهاتف المجاني) إلى تمكين ضيوف الرحمن من الحصول على المعلومات التي توضح لهم أحكام الحج؛ إذ يستقبل الهاتف مئات الاتصالات، ويعمل على مدار الساعة".

وأوضح الشيخ الشمري أن أغلب الأسئلة التي تردهم عن طريق الهاتف المجاني تخص مناسك الحج والعمرة، والدخول في النسك، وأنواع الحج الثلاثة؛ وربما يكون السبب أداء السائلين لأول مرة فريضة الحج؛ ولهذا فهم يحتاجون إلى معرفة المناسك وفق الكتاب والسنة؛ لذا لقيت هذه الخدمة إشادة واسعة من الجميع في المواسم الماضية.

وأضاف "الشمري" بأن عمل الهاتف المجاني لا يقتصر فقط على تقديم الفتوى، بل هناك توجيه ودعوة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصة، وهي تعتبر جزءًا من الفتوى لكونها تبع تعليمات ولاة الأمر –أيدهم الله-، ولأنها من الوقاية وحفظ النفس اللذين دعت إليهما الشريعة.

وأشاد فضيلته بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برامج ومبادرات الوزارة التي تأتي تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة إلى تسخير كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي، سائلاً الله في ختام حديثه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لما يقدمان للإسلام والمسلمين، وأن ييسر لضيوف بيته الحرام أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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