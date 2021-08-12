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أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي في المنطقة بعد زيادة إصابات كورونا

تعرف على عدد من تلقّوا جرعتين من اللقاح وجهود تطعيم كبار السن

اطّلع أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا.

وأطلع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، الأمير "ابن سعد"، على تقرير اجتماعات صحة حائل مع محافظي المنطقة، والتي بحث معهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا.

وأشار "الشمري" إلى أنه أثبتت عمليات التقصّي أن أهم أسباب انتشار الفيروس بالمنطقة مرتبط بالمناسبات الاجتماعية والتجمعات المخالفة.

واطّلع الأمير على أعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والجهود القائمة لتطعيم كبار السن، ودور المحافظين في تعزيز الإجراءات الاحترازية، ومدى انعكاس ذلك على الحد من انتشار الفيروس.

وأكد تكثيف الجهود والاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد، واستشعار أهمية مسؤوليتهم الذاتية في ذلك، والحرص على تطبيق النظام بحق المخالفين دون تهاون، والتشديد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي، وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة، وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي في المنطقة بعد زيادة إصابات كورونا
سبق

اطّلع أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا.

وأطلع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، الأمير "ابن سعد"، على تقرير اجتماعات صحة حائل مع محافظي المنطقة، والتي بحث معهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا.

وأشار "الشمري" إلى أنه أثبتت عمليات التقصّي أن أهم أسباب انتشار الفيروس بالمنطقة مرتبط بالمناسبات الاجتماعية والتجمعات المخالفة.

واطّلع الأمير على أعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والجهود القائمة لتطعيم كبار السن، ودور المحافظين في تعزيز الإجراءات الاحترازية، ومدى انعكاس ذلك على الحد من انتشار الفيروس.

وأكد تكثيف الجهود والاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد، واستشعار أهمية مسؤوليتهم الذاتية في ذلك، والحرص على تطبيق النظام بحق المخالفين دون تهاون، والتشديد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي، وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة، وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
07:46 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:28 PM

أمير حائل يطّلع على الوضع الصحي في المنطقة بعد زيادة إصابات كورونا

تعرف على عدد من تلقّوا جرعتين من اللقاح وجهود تطعيم كبار السن

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خالد السليمي - حائل
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286

اطّلع أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا.

وأطلع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، الأمير "ابن سعد"، على تقرير اجتماعات صحة حائل مع محافظي المنطقة، والتي بحث معهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا.

وأشار "الشمري" إلى أنه أثبتت عمليات التقصّي أن أهم أسباب انتشار الفيروس بالمنطقة مرتبط بالمناسبات الاجتماعية والتجمعات المخالفة.

واطّلع الأمير على أعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والجهود القائمة لتطعيم كبار السن، ودور المحافظين في تعزيز الإجراءات الاحترازية، ومدى انعكاس ذلك على الحد من انتشار الفيروس.

وأكد تكثيف الجهود والاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد، واستشعار أهمية مسؤوليتهم الذاتية في ذلك، والحرص على تطبيق النظام بحق المخالفين دون تهاون، والتشديد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي، وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة، وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

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