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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:42 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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