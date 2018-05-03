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"مدني الباحة" ينقذ أشخاصًا يمارسون رياضة المشي وتعرضوا للتعب والإعياء

دعا لعدم المجازفة بممارسة مثل هذه الرياضة إلا في المواقع المخصصة لها

تمكنت فِرق الإنقاذ الرسمية والتطوعية من العثور على 7 مواطنين تائهين في أحد أودية الباحة، وذلك بعد مسح وادي اللحيان والمزرع بطول قرابة 25 كيلومترًا.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، أنه وردهم بلاغ في الساعة التاسعة مساء الأربعاء من مواطن، يفيد بقيام أصدقائه، وعددهم (٧ أشخاص)، بممارسة رياضة المشي داخل وادي اللحيان، وذلك على مجموعتين، الأولى مكونة من (٥ أشخاص) متقدمين للمشي، الثانية من (شخصين) متأخرَين. وأفادت بعدم قدرتهم على تحديد موقعهم، وأيضًا عدم قدرتهم على السير، وعدم قدرتهم على التواصل وتحديد موقع الشخصين الآخرين.

وأضاف العقيد الغامدي: على الفور تم تحريك فرق البحث والإنقاذ من كل من إدارة الباحة ومركز بني فروة وإدارة العقيق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مواقعهم، وكذلك تم دعم الموقف بآليات الإنارة والتدخل السريع إلى أقرب موقع محدد.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع المجموعة الأولى وهم بصحة جيدة، فيما لا يوجد أي تواصل مع الشخصين الآخرين، وتم تحديد موقع الشخصين من قِبل الجهات الأمنية ذات العلاقة، والتوصل لهم، وكذلك مسح وادي اللحيان ووادي المزرع اللذين يقعان بين منطقتين جبليتين كبيرتين بطول ٢٥ كيلومترًا، تربطان شرق مدينة الباحة بجنوب محافظة العقيق. وتم العثور على الخمسة الآخرين، ونقلهم إلى أقرب نقطة لتمركز الجهات ذات العلاقة، وتسليم حالة واحدة بإعياء للهلال الأحمر، والبقية بصحة جيدة ولله الحمد.

وثمَّن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد علي المنتشري، جهود كل من (شرطة منطقة الباحة - البحث الجنائي - الدوريات الأمنية - المرور -جمعية الهلال الأحمر السعودي - فريق السلام السعودي)؛ لمشاركتهم في عمليات البحث وتحديد المواقع.

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بممارسة مثل هذه الرياضة إلا في المواقع المخصصة لذلك.

ياسر العتيبي الطائف عبدالعزيز الشهري الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" ينقذ أشخاصًا يمارسون رياضة المشي وتعرضوا للتعب والإعياء
سبق

تمكنت فِرق الإنقاذ الرسمية والتطوعية من العثور على 7 مواطنين تائهين في أحد أودية الباحة، وذلك بعد مسح وادي اللحيان والمزرع بطول قرابة 25 كيلومترًا.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، أنه وردهم بلاغ في الساعة التاسعة مساء الأربعاء من مواطن، يفيد بقيام أصدقائه، وعددهم (٧ أشخاص)، بممارسة رياضة المشي داخل وادي اللحيان، وذلك على مجموعتين، الأولى مكونة من (٥ أشخاص) متقدمين للمشي، الثانية من (شخصين) متأخرَين. وأفادت بعدم قدرتهم على تحديد موقعهم، وأيضًا عدم قدرتهم على السير، وعدم قدرتهم على التواصل وتحديد موقع الشخصين الآخرين.

وأضاف العقيد الغامدي: على الفور تم تحريك فرق البحث والإنقاذ من كل من إدارة الباحة ومركز بني فروة وإدارة العقيق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مواقعهم، وكذلك تم دعم الموقف بآليات الإنارة والتدخل السريع إلى أقرب موقع محدد.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع المجموعة الأولى وهم بصحة جيدة، فيما لا يوجد أي تواصل مع الشخصين الآخرين، وتم تحديد موقع الشخصين من قِبل الجهات الأمنية ذات العلاقة، والتوصل لهم، وكذلك مسح وادي اللحيان ووادي المزرع اللذين يقعان بين منطقتين جبليتين كبيرتين بطول ٢٥ كيلومترًا، تربطان شرق مدينة الباحة بجنوب محافظة العقيق. وتم العثور على الخمسة الآخرين، ونقلهم إلى أقرب نقطة لتمركز الجهات ذات العلاقة، وتسليم حالة واحدة بإعياء للهلال الأحمر، والبقية بصحة جيدة ولله الحمد.

وثمَّن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد علي المنتشري، جهود كل من (شرطة منطقة الباحة - البحث الجنائي - الدوريات الأمنية - المرور -جمعية الهلال الأحمر السعودي - فريق السلام السعودي)؛ لمشاركتهم في عمليات البحث وتحديد المواقع.

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بممارسة مثل هذه الرياضة إلا في المواقع المخصصة لذلك.

03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:31 AM

"مدني الباحة" ينقذ أشخاصًا يمارسون رياضة المشي وتعرضوا للتعب والإعياء

دعا لعدم المجازفة بممارسة مثل هذه الرياضة إلا في المواقع المخصصة لها

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مجموعة من المحررين - الباحة
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تمكنت فِرق الإنقاذ الرسمية والتطوعية من العثور على 7 مواطنين تائهين في أحد أودية الباحة، وذلك بعد مسح وادي اللحيان والمزرع بطول قرابة 25 كيلومترًا.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، أنه وردهم بلاغ في الساعة التاسعة مساء الأربعاء من مواطن، يفيد بقيام أصدقائه، وعددهم (٧ أشخاص)، بممارسة رياضة المشي داخل وادي اللحيان، وذلك على مجموعتين، الأولى مكونة من (٥ أشخاص) متقدمين للمشي، الثانية من (شخصين) متأخرَين. وأفادت بعدم قدرتهم على تحديد موقعهم، وأيضًا عدم قدرتهم على السير، وعدم قدرتهم على التواصل وتحديد موقع الشخصين الآخرين.

وأضاف العقيد الغامدي: على الفور تم تحريك فرق البحث والإنقاذ من كل من إدارة الباحة ومركز بني فروة وإدارة العقيق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مواقعهم، وكذلك تم دعم الموقف بآليات الإنارة والتدخل السريع إلى أقرب موقع محدد.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع المجموعة الأولى وهم بصحة جيدة، فيما لا يوجد أي تواصل مع الشخصين الآخرين، وتم تحديد موقع الشخصين من قِبل الجهات الأمنية ذات العلاقة، والتوصل لهم، وكذلك مسح وادي اللحيان ووادي المزرع اللذين يقعان بين منطقتين جبليتين كبيرتين بطول ٢٥ كيلومترًا، تربطان شرق مدينة الباحة بجنوب محافظة العقيق. وتم العثور على الخمسة الآخرين، ونقلهم إلى أقرب نقطة لتمركز الجهات ذات العلاقة، وتسليم حالة واحدة بإعياء للهلال الأحمر، والبقية بصحة جيدة ولله الحمد.

وثمَّن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد علي المنتشري، جهود كل من (شرطة منطقة الباحة - البحث الجنائي - الدوريات الأمنية - المرور -جمعية الهلال الأحمر السعودي - فريق السلام السعودي)؛ لمشاركتهم في عمليات البحث وتحديد المواقع.

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بممارسة مثل هذه الرياضة إلا في المواقع المخصصة لذلك.

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