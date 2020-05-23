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خرج ولم يعد.. جهود أمنية مكثفة بالطائف لكشف اختفاء "الربيعي"

من منزله بشارع عكاظ بحي الشرقية مغرب أمس

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو الشاب رامي منير الربيعي جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد خروجه من منزله بشارع عكاظ حي الشرقية مغرب يوم أمس دون معرفة وجهته التي توجَّه إليها.

وقال شقيقه إن "رامي" فُقد يوم أمس بحي الشرقية بعد خروجه من المنزل، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات. مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح شقيق الشاب المفقود أن عددًا من أقاربه وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه؛ إذ تم إبلاغ قسم الشرطة. مناشدًا عبر "سبق" مَن يستدل على أي معلومة عن المفقود الاتصال بالجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0544040441.

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خرج ولم يعد.. جهود أمنية مكثفة بالطائف لكشف اختفاء "الربيعي"
سبق

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو الشاب رامي منير الربيعي جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد خروجه من منزله بشارع عكاظ حي الشرقية مغرب يوم أمس دون معرفة وجهته التي توجَّه إليها.

وقال شقيقه إن "رامي" فُقد يوم أمس بحي الشرقية بعد خروجه من المنزل، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات. مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح شقيق الشاب المفقود أن عددًا من أقاربه وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه؛ إذ تم إبلاغ قسم الشرطة. مناشدًا عبر "سبق" مَن يستدل على أي معلومة عن المفقود الاتصال بالجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0544040441.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:13 PM

خرج ولم يعد.. جهود أمنية مكثفة بالطائف لكشف اختفاء "الربيعي"

من منزله بشارع عكاظ بحي الشرقية مغرب أمس

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سعود الدعجاني - الطائف
2
9,006

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو الشاب رامي منير الربيعي جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد خروجه من منزله بشارع عكاظ حي الشرقية مغرب يوم أمس دون معرفة وجهته التي توجَّه إليها.

وقال شقيقه إن "رامي" فُقد يوم أمس بحي الشرقية بعد خروجه من المنزل، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات. مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح شقيق الشاب المفقود أن عددًا من أقاربه وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه؛ إذ تم إبلاغ قسم الشرطة. مناشدًا عبر "سبق" مَن يستدل على أي معلومة عن المفقود الاتصال بالجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0544040441.

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