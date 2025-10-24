النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور عدد من الإعلاميين.. "نقاء" تقيم دورة عن "فن الإلقاء"

بمشاركة "سبق".. وضمن البرامج المجتمعية السنوية للجمعية

أقامت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، صباح أمس الأربعاء، بمقرها الرئيسي، دورةً تدريبيةً عن "مهارات الإلقاء"، وكيفية التعامل معه، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، وبمشاركة "سبق".

وتُعَد الدورة التي قدّمها المدرب "عبدالله بن محمد البابطين" ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقيمها "نقاء" سنويًّا.

وتهدف "الدورة" لتنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس، وتعزيز المعارف والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية في مجال الإلقاء، والذي يُعرف بأنه فن ومهارة من المهارات التي يتصف بها الشخص المتلقي للكلام، كما يعرف بأنه مهارة في نقل الأفكار إلى المتلقين والتأثير فيهم، ومشاركتهم ما يشعر به الشخص الملقي.

من جانبه، قال المدير العام لجمعية "نقاء"، زايد بن صالح الرويس: إن هذه الدورة تعتبر مبادرة من ضمن المبادرات التي تقيمها الجمعية كل عام، وتهدف إلى دعم القدرات الذاتية وتنمية مهارات الإلقاء لمنسوبيها بصورة مثمرة.

وأضاف: نحرص في كل عام على أن نقدم الدورات بطابع مختلف وبطرق مبتكرة تسهّل على المتدرب الاستفادة من الدورات المقدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه الدورة نالت تفاعل الحاضرين بما قُدّم فيها من محاور.

نقاء فن الإلقاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بحضور عدد من الإعلاميين.. "نقاء" تقيم دورة عن "فن الإلقاء"
سبق

أقامت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، صباح أمس الأربعاء، بمقرها الرئيسي، دورةً تدريبيةً عن "مهارات الإلقاء"، وكيفية التعامل معه، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، وبمشاركة "سبق".

وتُعَد الدورة التي قدّمها المدرب "عبدالله بن محمد البابطين" ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقيمها "نقاء" سنويًّا.

وتهدف "الدورة" لتنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس، وتعزيز المعارف والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية في مجال الإلقاء، والذي يُعرف بأنه فن ومهارة من المهارات التي يتصف بها الشخص المتلقي للكلام، كما يعرف بأنه مهارة في نقل الأفكار إلى المتلقين والتأثير فيهم، ومشاركتهم ما يشعر به الشخص الملقي.

من جانبه، قال المدير العام لجمعية "نقاء"، زايد بن صالح الرويس: إن هذه الدورة تعتبر مبادرة من ضمن المبادرات التي تقيمها الجمعية كل عام، وتهدف إلى دعم القدرات الذاتية وتنمية مهارات الإلقاء لمنسوبيها بصورة مثمرة.

وأضاف: نحرص في كل عام على أن نقدم الدورات بطابع مختلف وبطرق مبتكرة تسهّل على المتدرب الاستفادة من الدورات المقدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه الدورة نالت تفاعل الحاضرين بما قُدّم فيها من محاور.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:56 AM

بحضور عدد من الإعلاميين.. "نقاء" تقيم دورة عن "فن الإلقاء"

بمشاركة "سبق".. وضمن البرامج المجتمعية السنوية للجمعية

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
406

أقامت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، صباح أمس الأربعاء، بمقرها الرئيسي، دورةً تدريبيةً عن "مهارات الإلقاء"، وكيفية التعامل معه، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، وبمشاركة "سبق".

وتُعَد الدورة التي قدّمها المدرب "عبدالله بن محمد البابطين" ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقيمها "نقاء" سنويًّا.

وتهدف "الدورة" لتنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس، وتعزيز المعارف والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية في مجال الإلقاء، والذي يُعرف بأنه فن ومهارة من المهارات التي يتصف بها الشخص المتلقي للكلام، كما يعرف بأنه مهارة في نقل الأفكار إلى المتلقين والتأثير فيهم، ومشاركتهم ما يشعر به الشخص الملقي.

من جانبه، قال المدير العام لجمعية "نقاء"، زايد بن صالح الرويس: إن هذه الدورة تعتبر مبادرة من ضمن المبادرات التي تقيمها الجمعية كل عام، وتهدف إلى دعم القدرات الذاتية وتنمية مهارات الإلقاء لمنسوبيها بصورة مثمرة.

وأضاف: نحرص في كل عام على أن نقدم الدورات بطابع مختلف وبطرق مبتكرة تسهّل على المتدرب الاستفادة من الدورات المقدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه الدورة نالت تفاعل الحاضرين بما قُدّم فيها من محاور.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,168
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,985

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة