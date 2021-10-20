"عبدالرحمن" ينهي معاناة شقيقه مع خمس سنوات من الفشل الكلوي

العملية تمت بإشراف طاقم طبي متخصص ومتميز وتكللت بالنجاح

تبرّع عبدالرحمن الحربي بكليته، لشقيقه "فايز" الذي يعاني من الفشل الكلوي منذ خمسة سنوات، منهياً معاناته مع المرض.

وأشار شقيقهما "زاهد" لـ"سبق" إلى أن: عملية الزراعة، تمت أمس، في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، بإشراف طاقم طبي متخصص ومتميز، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وأضاف: خضع شقيقي "عبدالرحمن" لفحوص مطوّلة قبل التطابق، فيما خضع لفحوص طبية إضافية منذ ثلاثة أيام قبل العملية.

وأكد "زاهي" أن ما قام به شقيقه تجاه شقيقهما، يعدّ من الواجبات عليهم جميعاً، مشيراً إلى أنهم تقدموا جميعاً كأشقاء للتبرع لشقيقهم، إلا أن "فايز" تمت الموافقة عليه.

من جهته، ثمّن فهد القنياوي عضو الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى مؤسس فريق الكل التطوعي، لـ"عبدالرحمن" تبرعه لشقيقه "فايز"، داعياً للمتبرع له بالشفاء العاجل، وللمتبرِّع بالأجر والمثوبة.