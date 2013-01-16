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"سئمنا سيطرتهم"... "ترامب" يتهم الديمقراطيين بتحويل أمريكا إلى بلد شيوعي

اعتبر عدد الحضور هو الأكبر رغم أنهم لم يشكلوا حشدًا

كرر دونالد ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أريزونا، المزاعم بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، لكنه اتهم "الديمقراطيين المتطرفين" بأنهم "يريدون جعل الولايات المتحدة بلدًا شيوعيًا"، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وقال ترامب: "سئمنا سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا، سئمنا الواجبات المفروضة".

واعتبر ترامب – كالعادة - أن "الحضور هو الأكبر ويمتد أبعد مما يمكن للعين رؤيته"، علمًا بأن أي إحصاء محدد لأعداد المشاركين لم يعطَ، كما أن المشاركة لم تكن حاشدة بالقدر الذي كان يسجّل خلال حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

وقبله، كان عدد من الخطباء قد أشعلوا حماسة الجماهير بوصفهم الرئيس جو بايدن بأنه "ضعيف" و"مشوش الذهن"، وموجّهين انتقادات إلى "الإعلام المعلّب" الذي أطلق مناصرو الرئيس السابق ضده صفرات الاستهجان.

وفي اللقاء أعيد إطلاق كل مواقف "ترامب" المعهودة من الانتخابات المسروقة إلى ظلم وسائل الإعلام، مرورًا بفتح الحدود واعتبار أن الولايات المتحدة أصبحت "أضحوكة للعالم أجمع".

وكان بعض المشاركين في التجمّع قد وصلوا إلى بلدة فلورنس الريفية الواقعة جنوب شرق فينيكس، عاصمة الولاية، قبل أيام من موعده وافدين من فلوريدا وتكساس.

ووسط رياح صحراوية هبّت في محيط سهل شاسع، رفعت رايات "ترامب 2020" و"ترامب 2024" لتحفيز الملياردير الذي خسر الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أعوام أمضاها في البيت الأبيض، على الترشّح للانتخابات المقبلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سئمنا سيطرتهم"... "ترامب" يتهم الديمقراطيين بتحويل أمريكا إلى بلد شيوعي
سبق

كرر دونالد ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أريزونا، المزاعم بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، لكنه اتهم "الديمقراطيين المتطرفين" بأنهم "يريدون جعل الولايات المتحدة بلدًا شيوعيًا"، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وقال ترامب: "سئمنا سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا، سئمنا الواجبات المفروضة".

واعتبر ترامب – كالعادة - أن "الحضور هو الأكبر ويمتد أبعد مما يمكن للعين رؤيته"، علمًا بأن أي إحصاء محدد لأعداد المشاركين لم يعطَ، كما أن المشاركة لم تكن حاشدة بالقدر الذي كان يسجّل خلال حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

وقبله، كان عدد من الخطباء قد أشعلوا حماسة الجماهير بوصفهم الرئيس جو بايدن بأنه "ضعيف" و"مشوش الذهن"، وموجّهين انتقادات إلى "الإعلام المعلّب" الذي أطلق مناصرو الرئيس السابق ضده صفرات الاستهجان.

وفي اللقاء أعيد إطلاق كل مواقف "ترامب" المعهودة من الانتخابات المسروقة إلى ظلم وسائل الإعلام، مرورًا بفتح الحدود واعتبار أن الولايات المتحدة أصبحت "أضحوكة للعالم أجمع".

وكان بعض المشاركين في التجمّع قد وصلوا إلى بلدة فلورنس الريفية الواقعة جنوب شرق فينيكس، عاصمة الولاية، قبل أيام من موعده وافدين من فلوريدا وتكساس.

ووسط رياح صحراوية هبّت في محيط سهل شاسع، رفعت رايات "ترامب 2020" و"ترامب 2024" لتحفيز الملياردير الذي خسر الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أعوام أمضاها في البيت الأبيض، على الترشّح للانتخابات المقبلة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:49 PM

"سئمنا سيطرتهم"... "ترامب" يتهم الديمقراطيين بتحويل أمريكا إلى بلد شيوعي

اعتبر عدد الحضور هو الأكبر رغم أنهم لم يشكلوا حشدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرر دونالد ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أريزونا، المزاعم بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، لكنه اتهم "الديمقراطيين المتطرفين" بأنهم "يريدون جعل الولايات المتحدة بلدًا شيوعيًا"، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وقال ترامب: "سئمنا سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا، سئمنا الواجبات المفروضة".

واعتبر ترامب – كالعادة - أن "الحضور هو الأكبر ويمتد أبعد مما يمكن للعين رؤيته"، علمًا بأن أي إحصاء محدد لأعداد المشاركين لم يعطَ، كما أن المشاركة لم تكن حاشدة بالقدر الذي كان يسجّل خلال حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

وقبله، كان عدد من الخطباء قد أشعلوا حماسة الجماهير بوصفهم الرئيس جو بايدن بأنه "ضعيف" و"مشوش الذهن"، وموجّهين انتقادات إلى "الإعلام المعلّب" الذي أطلق مناصرو الرئيس السابق ضده صفرات الاستهجان.

وفي اللقاء أعيد إطلاق كل مواقف "ترامب" المعهودة من الانتخابات المسروقة إلى ظلم وسائل الإعلام، مرورًا بفتح الحدود واعتبار أن الولايات المتحدة أصبحت "أضحوكة للعالم أجمع".

وكان بعض المشاركين في التجمّع قد وصلوا إلى بلدة فلورنس الريفية الواقعة جنوب شرق فينيكس، عاصمة الولاية، قبل أيام من موعده وافدين من فلوريدا وتكساس.

ووسط رياح صحراوية هبّت في محيط سهل شاسع، رفعت رايات "ترامب 2020" و"ترامب 2024" لتحفيز الملياردير الذي خسر الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أعوام أمضاها في البيت الأبيض، على الترشّح للانتخابات المقبلة.

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