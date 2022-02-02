ضحايا كورونا في 3 دول.. 1733 وفاة جديدة بالهند و196 بألمانيا و15 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، تسجيل 161386 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في آخر 24 ساعة و1733 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 41.63 مليونًا، وإجمالي الوفيات إلى 497975.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى عشرة ملايين و186644، بعد تسجيل 208498 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 118170، بعد تسجيل 196 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 20.270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 884.310؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 15 حالة وفاة أمس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.787 حالة.