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"العبدالعالي": مؤشر الحالات الحرجة في المملكة انخفض بما يتجاوز 9%

قال: نزول ملاحظ.. تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى

قال مساعد وزير الصحة المتحدث للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن هناك نزولاً ملاحظاً في مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: من أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض، ومن أوجه الاختلاف هو وجود لقاح للإنفلونزا، ونؤكد على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها.

وتابع: يُعد تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": مؤشر الحالات الحرجة في المملكة انخفض بما يتجاوز 9%
سبق

قال مساعد وزير الصحة المتحدث للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن هناك نزولاً ملاحظاً في مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: من أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض، ومن أوجه الاختلاف هو وجود لقاح للإنفلونزا، ونؤكد على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها.

وتابع: يُعد تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:07 PM

"العبدالعالي": مؤشر الحالات الحرجة في المملكة انخفض بما يتجاوز 9%

قال: نزول ملاحظ.. تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مساعد وزير الصحة المتحدث للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن هناك نزولاً ملاحظاً في مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة: من أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض، ومن أوجه الاختلاف هو وجود لقاح للإنفلونزا، ونؤكد على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها.

وتابع: يُعد تسجيل الحالات في العالم مؤخراً بمستواه الأعلى.

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