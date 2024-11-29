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تعميم للناقلات الجوية بالسماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقوا جرعة واحدة داخل المملكة

"الطيران المدني": هذه الإجراءات تسري ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت القادم

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة.

وينص التعميم على السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام على المسافرين.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم السبت الموافق 1443/4/29هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

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تعميم للناقلات الجوية بالسماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقوا جرعة واحدة داخل المملكة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة.

وينص التعميم على السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام على المسافرين.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم السبت الموافق 1443/4/29هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:49 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
09:04 PM

تعميم للناقلات الجوية بالسماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقوا جرعة واحدة داخل المملكة

"الطيران المدني": هذه الإجراءات تسري ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة.

وينص التعميم على السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام على المسافرين.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم السبت الموافق 1443/4/29هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

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