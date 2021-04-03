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غدًا.. "جمعية ألزهايمر" تعقد اجتماع عموميتها الـ11

تشهد توقيع عدد من اتفاقيات التبادل التكاملي

تعقد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اجتماع عموميتها الحادي عشر (عن بُعد)، عند الساعة الثامنة من مساء غد الأحد بعنوان "الحصاد الثاني عشر".

ويُعد هذا الاجتماع مطلبًا أساسيًّا لاستعراض مسيرة الجمعية والتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها، بمشاركة كافة أعضاء الجمعية؛ ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر سيتم خلال جلسته العادية (عن بُعد)، عبر برنامج زووم، استعراض كامل الإنجازات والبرامج؛ حيث ستلقي الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية، كلمة تتناول فيها مسارات التحول والتمكين (مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع).

وسيتضمن الاجتماع عرضًا شاملًا عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج تحت هذه المسارات التي أقيمت على مدار عامي 2019م و2020م، والميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2019م، ومسودة عام 2020م، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإدارة المالية المشرفة على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية.

وفي إطار سعي الجمعية لتنمية مواردها المالية والاجتماعية والصحية لخدمة مرضى ألزهايمر وأسرهم، سيشهد الاجتماع توقيع عدد من اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء؛ كهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ومؤسسة أمان الصحة للمعدات والمستلزمات الطبية.

وتختتم الجلسة باجتماع (غير عادي)،عن بُعد؛ لتتم مناقشة وفتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة لعدد من المقاعد لاستكمال دورته الحالية.

ولمزيد من استفساراتكم يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 ، والتواصل الاجتماعي @Saudialzheimer ، وعلى الموقع الإلكتروني alz.org.sa .

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غدًا.. "جمعية ألزهايمر" تعقد اجتماع عموميتها الـ11
سبق

تعقد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اجتماع عموميتها الحادي عشر (عن بُعد)، عند الساعة الثامنة من مساء غد الأحد بعنوان "الحصاد الثاني عشر".

ويُعد هذا الاجتماع مطلبًا أساسيًّا لاستعراض مسيرة الجمعية والتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها، بمشاركة كافة أعضاء الجمعية؛ ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر سيتم خلال جلسته العادية (عن بُعد)، عبر برنامج زووم، استعراض كامل الإنجازات والبرامج؛ حيث ستلقي الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية، كلمة تتناول فيها مسارات التحول والتمكين (مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع).

وسيتضمن الاجتماع عرضًا شاملًا عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج تحت هذه المسارات التي أقيمت على مدار عامي 2019م و2020م، والميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2019م، ومسودة عام 2020م، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإدارة المالية المشرفة على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية.

وفي إطار سعي الجمعية لتنمية مواردها المالية والاجتماعية والصحية لخدمة مرضى ألزهايمر وأسرهم، سيشهد الاجتماع توقيع عدد من اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء؛ كهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ومؤسسة أمان الصحة للمعدات والمستلزمات الطبية.

وتختتم الجلسة باجتماع (غير عادي)،عن بُعد؛ لتتم مناقشة وفتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة لعدد من المقاعد لاستكمال دورته الحالية.

ولمزيد من استفساراتكم يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 ، والتواصل الاجتماعي @Saudialzheimer ، وعلى الموقع الإلكتروني alz.org.sa .

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
11:06 AM

غدًا.. "جمعية ألزهايمر" تعقد اجتماع عموميتها الـ11

تشهد توقيع عدد من اتفاقيات التبادل التكاملي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اجتماع عموميتها الحادي عشر (عن بُعد)، عند الساعة الثامنة من مساء غد الأحد بعنوان "الحصاد الثاني عشر".

ويُعد هذا الاجتماع مطلبًا أساسيًّا لاستعراض مسيرة الجمعية والتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها، بمشاركة كافة أعضاء الجمعية؛ ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر سيتم خلال جلسته العادية (عن بُعد)، عبر برنامج زووم، استعراض كامل الإنجازات والبرامج؛ حيث ستلقي الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية، كلمة تتناول فيها مسارات التحول والتمكين (مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع).

وسيتضمن الاجتماع عرضًا شاملًا عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج تحت هذه المسارات التي أقيمت على مدار عامي 2019م و2020م، والميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2019م، ومسودة عام 2020م، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإدارة المالية المشرفة على إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية.

وفي إطار سعي الجمعية لتنمية مواردها المالية والاجتماعية والصحية لخدمة مرضى ألزهايمر وأسرهم، سيشهد الاجتماع توقيع عدد من اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء؛ كهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ومؤسسة أمان الصحة للمعدات والمستلزمات الطبية.

وتختتم الجلسة باجتماع (غير عادي)،عن بُعد؛ لتتم مناقشة وفتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة لعدد من المقاعد لاستكمال دورته الحالية.

ولمزيد من استفساراتكم يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 ، والتواصل الاجتماعي @Saudialzheimer ، وعلى الموقع الإلكتروني alz.org.sa .

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