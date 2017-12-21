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أمير تبوك يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" في نشر منهج الوسطية

خلال استقباله للوزير " آل الشيخ " الذي يزور المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة بوزير الشؤون الإسلامية، ومرافقيه.

وأثنى على جهود الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد أهمية دور وزارة الشؤون الإسلامية في نشر القيم الإسلامية الأصلية ومنهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف.

واستمع لشرح من وزير الشؤون الإسلامية عن كل الأعمال والبرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها في مجال الاهتمام والعناية بالمساجد والجوامع، وتنفيذ البرامج الدعوية المتنوعة.

من جهته، أعرب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على جهوده المتواصلة في دعم كل مشروعات وبرامج الوزارة بالمنطقة.

وأكد أن تنفيذ الأعمال والمهام التي تضطلع بها الوزارة لخدمة بيوت الله، التي تقدمها الوزارة ممثلة بفرعها هو بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة ومتابعة أمير تبوك.

وفي ختام اللقاء، تسلم هدية تذكارية من وزير الشؤون الإسلامية.

حضر الاستقبال وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز الشمري.

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أمير تبوك يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" في نشر منهج الوسطية
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة بوزير الشؤون الإسلامية، ومرافقيه.

وأثنى على جهود الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد أهمية دور وزارة الشؤون الإسلامية في نشر القيم الإسلامية الأصلية ومنهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف.

واستمع لشرح من وزير الشؤون الإسلامية عن كل الأعمال والبرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها في مجال الاهتمام والعناية بالمساجد والجوامع، وتنفيذ البرامج الدعوية المتنوعة.

من جهته، أعرب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على جهوده المتواصلة في دعم كل مشروعات وبرامج الوزارة بالمنطقة.

وأكد أن تنفيذ الأعمال والمهام التي تضطلع بها الوزارة لخدمة بيوت الله، التي تقدمها الوزارة ممثلة بفرعها هو بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة ومتابعة أمير تبوك.

وفي ختام اللقاء، تسلم هدية تذكارية من وزير الشؤون الإسلامية.

حضر الاستقبال وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز الشمري.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
06:27 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:15 PM

أمير تبوك يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" في نشر منهج الوسطية

خلال استقباله للوزير " آل الشيخ " الذي يزور المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة بوزير الشؤون الإسلامية، ومرافقيه.

وأثنى على جهود الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد أهمية دور وزارة الشؤون الإسلامية في نشر القيم الإسلامية الأصلية ومنهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف.

واستمع لشرح من وزير الشؤون الإسلامية عن كل الأعمال والبرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها في مجال الاهتمام والعناية بالمساجد والجوامع، وتنفيذ البرامج الدعوية المتنوعة.

من جهته، أعرب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على جهوده المتواصلة في دعم كل مشروعات وبرامج الوزارة بالمنطقة.

وأكد أن تنفيذ الأعمال والمهام التي تضطلع بها الوزارة لخدمة بيوت الله، التي تقدمها الوزارة ممثلة بفرعها هو بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة ومتابعة أمير تبوك.

وفي ختام اللقاء، تسلم هدية تذكارية من وزير الشؤون الإسلامية.

حضر الاستقبال وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز الشمري.

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