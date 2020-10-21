مكة.. زهور "الامرنتس" تزيّن طريق المسجد الحرام ضمن جهود التحسين والتجميل

للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والزوّار بالحدائق والمتنزهات والشوارع والميادين

قامت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدّسة بأعمال الزراعة والصيانة الدورية في عدد من المواقع في مكة المكرّمة؛ لتهيئة الحدائق العامة والمتنزهات لمرتاديها، وتحسين وتجميل الأحياء والشوارع والميادين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الأعمال المنفّذة من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل، زراعة زهور الامرنتس في طريق المسجد الحرام، وقص وتشكيل الأسيجة بشارع الأمير ماجد، وصيانة ونظافة ممشى بطحاء قريش -حديقة الأراك- إضافةً إلى صيانة شبك الملاعب بدقم الوبر.

وتولي أمانة العاصمة المقدّسة مشروعات الحدائق والملاعب والساحات العامة اهتماماً كبيراً، وتعمل الأمانة على تطوير الحدائق، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير مزيدٍ من الأماكن المناسبة والمهيّأة للمواطنين، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لهذه المدينة المقدّسة.