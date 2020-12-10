النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغانمي" يدشّن معرض الأسر الممكنة ويشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بجدة

دشّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، معرض الأسر الممكنة، بالتعاون مع ‫أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وذلك في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
حضر المعرض -الذي يعد أحد مبادرات ‫جمعية المودة- وكيل الوزارة لفروع المناطق، ياسر البابطين، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، وعدد من المسؤولين ومنسوبي الوزارة.
ويهدف المعرض إلى إبراز جهود الأسر الممكنة التي تحولت من الاحتياج إلى الإنتاج، وأصبحت تدير مشروعها التجاري وتسوق منتجاتها لتحقق الاستدامة الاقتصادية لها.

وزار "الغانمي" مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بجدة. وتهدف تلك الزيارات للوقوف على احتياجات المراكز ومتابعة سير العمل فيها.
من جانب آخر وتحت رعاية "الغانمي"، وقع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون مشتركة مع غرفة جدة التجارية؛ بهدف تقديم منظومة البرامج الإرشادية لرائدات الأسر الضمانية لدخول سوق العمل، حيث مثل الوزارة في توقيعها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، فيما مثل الغرفة الأمين العام المكلف، رامز بن منصور آل غالب.
وترتكز الاتفاقية على تنمية قدرات رائدات الأسر الضمانية وجعلهن قادرات على إعالة أنفسهن في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الغانمي" يدشّن معرض الأسر الممكنة ويشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بجدة
سبق

دشّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، معرض الأسر الممكنة، بالتعاون مع ‫أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وذلك في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
حضر المعرض -الذي يعد أحد مبادرات ‫جمعية المودة- وكيل الوزارة لفروع المناطق، ياسر البابطين، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، وعدد من المسؤولين ومنسوبي الوزارة.
ويهدف المعرض إلى إبراز جهود الأسر الممكنة التي تحولت من الاحتياج إلى الإنتاج، وأصبحت تدير مشروعها التجاري وتسوق منتجاتها لتحقق الاستدامة الاقتصادية لها.

وزار "الغانمي" مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بجدة. وتهدف تلك الزيارات للوقوف على احتياجات المراكز ومتابعة سير العمل فيها.
من جانب آخر وتحت رعاية "الغانمي"، وقع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون مشتركة مع غرفة جدة التجارية؛ بهدف تقديم منظومة البرامج الإرشادية لرائدات الأسر الضمانية لدخول سوق العمل، حيث مثل الوزارة في توقيعها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، فيما مثل الغرفة الأمين العام المكلف، رامز بن منصور آل غالب.
وترتكز الاتفاقية على تنمية قدرات رائدات الأسر الضمانية وجعلهن قادرات على إعالة أنفسهن في المجتمع.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
03:19 PM

"الغانمي" يدشّن معرض الأسر الممكنة ويشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
20

دشّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، معرض الأسر الممكنة، بالتعاون مع ‫أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وذلك في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
حضر المعرض -الذي يعد أحد مبادرات ‫جمعية المودة- وكيل الوزارة لفروع المناطق، ياسر البابطين، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، وعدد من المسؤولين ومنسوبي الوزارة.
ويهدف المعرض إلى إبراز جهود الأسر الممكنة التي تحولت من الاحتياج إلى الإنتاج، وأصبحت تدير مشروعها التجاري وتسوق منتجاتها لتحقق الاستدامة الاقتصادية لها.

وزار "الغانمي" مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بجدة. وتهدف تلك الزيارات للوقوف على احتياجات المراكز ومتابعة سير العمل فيها.
من جانب آخر وتحت رعاية "الغانمي"، وقع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون مشتركة مع غرفة جدة التجارية؛ بهدف تقديم منظومة البرامج الإرشادية لرائدات الأسر الضمانية لدخول سوق العمل، حيث مثل الوزارة في توقيعها مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، فيما مثل الغرفة الأمين العام المكلف، رامز بن منصور آل غالب.
وترتكز الاتفاقية على تنمية قدرات رائدات الأسر الضمانية وجعلهن قادرات على إعالة أنفسهن في المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,943

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة