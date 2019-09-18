"أمن الطرق" يفعّل "سلامتك غايتنا" في مدارس عسير

فعّلت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، بالتنسيق مع إدارة التعليم، وبمشاركة المستشفى السعودي الألماني، صباح اليوم، مبادرة "سلامتك غايتنا" في عددٍ من مدارس المنطقة، حيث وُزعت البروشورات والهدايا الخاصة بالحملة على الطلاب.

يأتي ذلك بإشراف مباشر من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بعسير العقيد حبيب بن منير العصيمي، ومدير عام التعليم سعد الجوني، والرئيس التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بعسير الدكتور معتق الشهراني، ومدير إدارة الأعمال والتطوير بالمستشفى عبدالرحمن محمد الشهراني.