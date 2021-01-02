"المقبل" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل عبدالرحمن حمد المقبل بزواجه على كريمة الشيخ سليمان بن عبدالله الضبيبان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة أمس الجمعة.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل عبدالرحمن حمد المقبل بزواجه على كريمة الشيخ سليمان بن عبدالله الضبيبان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة أمس الجمعة.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل عبدالرحمن حمد المقبل بزواجه على كريمة الشيخ سليمان بن عبدالله الضبيبان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة أمس الجمعة.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل عبدالرحمن حمد المقبل بزواجه على كريمة الشيخ سليمان بن عبدالله الضبيبان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة أمس الجمعة.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.