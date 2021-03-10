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"الصحة": اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المُعْدية

تسجيل 2830 حالة نشطة منها 528 حرجة.. و6 وفيات جديدة

أكدت وزارة الصحة رصدها ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، موصيةً الجميع بأخذ اللقاح؛ حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً الانتباه إلى أن اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المُعْدية بإذن الله.

وأعلنت تسجيل 386 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 245 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 2830 منها 528 حالة حرجة، فيما تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 380958 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 371583 حالة، كما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6545 حالة "رحمهم الله جميعاً" فيما تم إجراء 54428 فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المُعْدية
سبق

أكدت وزارة الصحة رصدها ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، موصيةً الجميع بأخذ اللقاح؛ حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً الانتباه إلى أن اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المُعْدية بإذن الله.

وأعلنت تسجيل 386 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 245 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 2830 منها 528 حالة حرجة، فيما تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 380958 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 371583 حالة، كما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6545 حالة "رحمهم الله جميعاً" فيما تم إجراء 54428 فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
04:32 PM

"الصحة": اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المُعْدية

تسجيل 2830 حالة نشطة منها 528 حرجة.. و6 وفيات جديدة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكدت وزارة الصحة رصدها ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، موصيةً الجميع بأخذ اللقاح؛ حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً الانتباه إلى أن اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المُعْدية بإذن الله.

وأعلنت تسجيل 386 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 245 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 2830 منها 528 حالة حرجة، فيما تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 380958 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 371583 حالة، كما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6545 حالة "رحمهم الله جميعاً" فيما تم إجراء 54428 فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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