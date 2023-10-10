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اتحاد الرياضات الإلكترونية يدشن دوري "دوتا 2 السعودي"

بمشاركة 8 أندية.. ومجموع الجوائز يصل إلى 670 ألف ريال

دشن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، يوم امس الجمعة، الدوري السعودي الإلكتروني 2020، الذي تتخطى جوائزه مليوني ريال سعودي، وذلك بالدوري الأول "دوري دوتا 2 السعودي"، الذي يتم تنظيمه لأول مرة بمشاركة ثمانية اندية إلكترونية محترفة.

ويقام الدوري في مركز SARENA SAFEIS بالرياض ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي، بمجموع جوائز تبلغ 670 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين.

وسيتمكّن عشاق الرياضات الإلكترونية من المشاهدة مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية Twitch وYoutube.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، أن تفاصيل حياة السعوديين منذ الصغر لا تكاد تخلو من لعبة إلكترونيّة أو ذهنيّة جمعتهم بأحبة في مكان واحد خلدت جزءاً مهمّاً من الذاكرة الاجتماعيّة التي تعشق التواصل واللعب والتحدّي.

وأضاف: لطالما كوّن شبابنا وبناتنا في المملكة جزءاً مهمّاً من خارطة الرياضات الإلكترونيّة حول العالم، كيف لا ومنّا من استطاع بكل جدارة واستحقاق الفوز ببطولات دوليّة سلطت الضوء على ركن مهمّ من أركان أسلوب الحياة في المملكة والذي نطمح إلى تعزيزه واستثماره.


وأردف الأمير "فيصل": لم يوجد هذا الاتحاد ليخلق شيئاً من العدم، فالمقومات الرئيسيّة لخلق بيئة ناجحة للرياضات الإلكترونيّة قد أوجدها شبابنا وبناتنا بكل حب وشغف لهذه الألعاب، وهو ما يجعل دورنا هنا أكثر حيويّة لتوجيه كل هذه الطاقات نحو بناء قطاع متكامل يجعل من الرياضات الإلكترونيّة ممارسة احترافيّة ذات جدوى اقتصاديّة عالية وبطولات تنافسيّة كبرى تجعل من المملكة مركزاً رئيسيّاً للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة في المنطقة وحول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتحاد الرياضات الإلكترونية يدشن دوري "دوتا 2 السعودي"
سبق

دشن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، يوم امس الجمعة، الدوري السعودي الإلكتروني 2020، الذي تتخطى جوائزه مليوني ريال سعودي، وذلك بالدوري الأول "دوري دوتا 2 السعودي"، الذي يتم تنظيمه لأول مرة بمشاركة ثمانية اندية إلكترونية محترفة.

ويقام الدوري في مركز SARENA SAFEIS بالرياض ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي، بمجموع جوائز تبلغ 670 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين.

وسيتمكّن عشاق الرياضات الإلكترونية من المشاهدة مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية Twitch وYoutube.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، أن تفاصيل حياة السعوديين منذ الصغر لا تكاد تخلو من لعبة إلكترونيّة أو ذهنيّة جمعتهم بأحبة في مكان واحد خلدت جزءاً مهمّاً من الذاكرة الاجتماعيّة التي تعشق التواصل واللعب والتحدّي.

وأضاف: لطالما كوّن شبابنا وبناتنا في المملكة جزءاً مهمّاً من خارطة الرياضات الإلكترونيّة حول العالم، كيف لا ومنّا من استطاع بكل جدارة واستحقاق الفوز ببطولات دوليّة سلطت الضوء على ركن مهمّ من أركان أسلوب الحياة في المملكة والذي نطمح إلى تعزيزه واستثماره.


وأردف الأمير "فيصل": لم يوجد هذا الاتحاد ليخلق شيئاً من العدم، فالمقومات الرئيسيّة لخلق بيئة ناجحة للرياضات الإلكترونيّة قد أوجدها شبابنا وبناتنا بكل حب وشغف لهذه الألعاب، وهو ما يجعل دورنا هنا أكثر حيويّة لتوجيه كل هذه الطاقات نحو بناء قطاع متكامل يجعل من الرياضات الإلكترونيّة ممارسة احترافيّة ذات جدوى اقتصاديّة عالية وبطولات تنافسيّة كبرى تجعل من المملكة مركزاً رئيسيّاً للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة في المنطقة وحول العالم.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
04:28 PM

اتحاد الرياضات الإلكترونية يدشن دوري "دوتا 2 السعودي"

بمشاركة 8 أندية.. ومجموع الجوائز يصل إلى 670 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، يوم امس الجمعة، الدوري السعودي الإلكتروني 2020، الذي تتخطى جوائزه مليوني ريال سعودي، وذلك بالدوري الأول "دوري دوتا 2 السعودي"، الذي يتم تنظيمه لأول مرة بمشاركة ثمانية اندية إلكترونية محترفة.

ويقام الدوري في مركز SARENA SAFEIS بالرياض ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي، بمجموع جوائز تبلغ 670 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين.

وسيتمكّن عشاق الرياضات الإلكترونية من المشاهدة مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية Twitch وYoutube.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، أن تفاصيل حياة السعوديين منذ الصغر لا تكاد تخلو من لعبة إلكترونيّة أو ذهنيّة جمعتهم بأحبة في مكان واحد خلدت جزءاً مهمّاً من الذاكرة الاجتماعيّة التي تعشق التواصل واللعب والتحدّي.

وأضاف: لطالما كوّن شبابنا وبناتنا في المملكة جزءاً مهمّاً من خارطة الرياضات الإلكترونيّة حول العالم، كيف لا ومنّا من استطاع بكل جدارة واستحقاق الفوز ببطولات دوليّة سلطت الضوء على ركن مهمّ من أركان أسلوب الحياة في المملكة والذي نطمح إلى تعزيزه واستثماره.


وأردف الأمير "فيصل": لم يوجد هذا الاتحاد ليخلق شيئاً من العدم، فالمقومات الرئيسيّة لخلق بيئة ناجحة للرياضات الإلكترونيّة قد أوجدها شبابنا وبناتنا بكل حب وشغف لهذه الألعاب، وهو ما يجعل دورنا هنا أكثر حيويّة لتوجيه كل هذه الطاقات نحو بناء قطاع متكامل يجعل من الرياضات الإلكترونيّة ممارسة احترافيّة ذات جدوى اقتصاديّة عالية وبطولات تنافسيّة كبرى تجعل من المملكة مركزاً رئيسيّاً للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة في المنطقة وحول العالم.

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