بالفيديو.. "مقيم مغربي": عشتُ 30 عامًا بالرياض بين "قبائل المملكة" وكأني واحد منهم

أشاد بجهود السعودية ووصف ما قدمته في كورونا بـ"الاستثنائي"

أكد الشيخ محمد الولجي، مقيم مغربي يحفظ القرآن الكريم بالسبع القراءات، ويعمل معلمًا لتحفيظ القرآن الكريم لأكثر من 30 عامًا بمدينة الرياض؛ أنه طوال هذه الفترة عاش بين قبائل المملكة، مشيرًا إلى أن "الضيافة والكرم وحسن الحفاوة شيم مواطني هذه البلاد".

وقال الشيخ الولجي لـ"سبق": إن ما قدمته المملكة العربية السعودية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لم تقم بها أي دولة أخرى في العالم.

وأضاف أنه يعمل معلمًا لتحفيظ القرآن الكريم منذ 30 عامًا في أحد مساجد شرق الرياض، وعاش مع الطلاب وآبائهم، وتلقى منهم حسن الضيافة والحفاوة الكريمة؛ ما جعله يشعر بأنه واحد منهم، ولم يحس يومًا بالغربة وكأنه في بلده.

وفي ختام حديثه رفع الشكر والثناء وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لما يقدمان من جهود لنصرة الإسلام والمسلمين، داعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.

