كورونا في فلسطين.. 1080 إصابة جديدة و17 وفاة ونسبة التعافي 91.3%

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 17 وفاة، و1080 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2058 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 137 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 41 على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 397 مصابًا.