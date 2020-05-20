في المملكة.. "متعافو كورونا" يتجاوزون الحالات النشطة بـ4750

33478 مريضاً بالفيروس تماثلوا للشفاء مقابل 28728

تجاوزت عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة معدل الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 4750 حالة.

جاء ذلك بعد تسجيل 1844حالة تعافٍ جديدة اليوم، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 33478 حالة، مقابل 28728 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.