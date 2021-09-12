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هيئة المهندسين تدعو أصحاب المكاتب للمشاركة في برنامج المراقب الهندسي

بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وجهودهم الناجحة  في تحسين المشهد الحضري

دعت الهيئة السعودية للمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية في المملكة للتسجيل والمشاركة في برنامج "المراقب الهندسي" أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتحسين المشهد الحضري بالمدن السعودية.
وأكّد الأمين العام للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أهمية مبادرة برنامج المراقب الهندسي الذي يمكّن المكاتب الهندسية من المشاركة بمجالات عملها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية من خلال عددٍ من التصنيفات، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وجهودهم الناجحة، إضافةً إلى أنشطتهم الهندسية المختلفة ولزيادة المسؤولية المجتمعية لديهم في القطاع الهندسي، مبينًا أن البرنامج يمنح العديد من المميزات حيث يقدم مكافأة مالية للمكاتب الهندسية المشاركة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة للارتقاء بجودة الحياة.
وأشار العبداللطيف إلى الجهود المتواصلة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في تعزيز مساعيها لتحسين المشهد الحضري الذي يُعدّ أحد برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إدارك الهيئة نحو المبادرات والمشاريع الوطنية عبر التعاون مع الجهات ذات الصلة في شتى المجالات الهندسية ومنها تطوير القطاع البلدي.
وأضاف أن الهيئة تعزز نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لديها تجاه المجتمع والعاملين في القطاع الهندسي حيث تشكل جزءاً مهمًا من أدوارها وبرامجها ومبادراتها المهنية بهدف تمكين قدرات الكوادر الوطنية من الشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين والمهندسات والأخصائيين والفنيين وطلاب وطالبات كليات الهندسة والمهتمين بالقطاع في سبيل التنمية والتأهيل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدَّمة في المدن ولتحسين المشهد الحضري لها من أجل إبراز تنوع جمالها وجودتها للمواطنين والزوار من الخارج والداخل للمملكة.
وحث أصحاب المكاتب الهندسية إلى التسجيل والمشاركة في أحد ركائز مبادرات برنامج جودة الحياة عبر الرابط التالي: https://apps.saudieng.sa/web/2021/AlmuraqibAlhandasi.aspx .

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هيئة المهندسين تدعو أصحاب المكاتب للمشاركة في برنامج المراقب الهندسي
سبق

دعت الهيئة السعودية للمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية في المملكة للتسجيل والمشاركة في برنامج "المراقب الهندسي" أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتحسين المشهد الحضري بالمدن السعودية.
وأكّد الأمين العام للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أهمية مبادرة برنامج المراقب الهندسي الذي يمكّن المكاتب الهندسية من المشاركة بمجالات عملها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية من خلال عددٍ من التصنيفات، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وجهودهم الناجحة، إضافةً إلى أنشطتهم الهندسية المختلفة ولزيادة المسؤولية المجتمعية لديهم في القطاع الهندسي، مبينًا أن البرنامج يمنح العديد من المميزات حيث يقدم مكافأة مالية للمكاتب الهندسية المشاركة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة للارتقاء بجودة الحياة.
وأشار العبداللطيف إلى الجهود المتواصلة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في تعزيز مساعيها لتحسين المشهد الحضري الذي يُعدّ أحد برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إدارك الهيئة نحو المبادرات والمشاريع الوطنية عبر التعاون مع الجهات ذات الصلة في شتى المجالات الهندسية ومنها تطوير القطاع البلدي.
وأضاف أن الهيئة تعزز نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لديها تجاه المجتمع والعاملين في القطاع الهندسي حيث تشكل جزءاً مهمًا من أدوارها وبرامجها ومبادراتها المهنية بهدف تمكين قدرات الكوادر الوطنية من الشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين والمهندسات والأخصائيين والفنيين وطلاب وطالبات كليات الهندسة والمهتمين بالقطاع في سبيل التنمية والتأهيل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدَّمة في المدن ولتحسين المشهد الحضري لها من أجل إبراز تنوع جمالها وجودتها للمواطنين والزوار من الخارج والداخل للمملكة.
وحث أصحاب المكاتب الهندسية إلى التسجيل والمشاركة في أحد ركائز مبادرات برنامج جودة الحياة عبر الرابط التالي: https://apps.saudieng.sa/web/2021/AlmuraqibAlhandasi.aspx .

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:37 PM

هيئة المهندسين تدعو أصحاب المكاتب للمشاركة في برنامج المراقب الهندسي

بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وجهودهم الناجحة  في تحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة السعودية للمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية في المملكة للتسجيل والمشاركة في برنامج "المراقب الهندسي" أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتحسين المشهد الحضري بالمدن السعودية.
وأكّد الأمين العام للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أهمية مبادرة برنامج المراقب الهندسي الذي يمكّن المكاتب الهندسية من المشاركة بمجالات عملها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية من خلال عددٍ من التصنيفات، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وجهودهم الناجحة، إضافةً إلى أنشطتهم الهندسية المختلفة ولزيادة المسؤولية المجتمعية لديهم في القطاع الهندسي، مبينًا أن البرنامج يمنح العديد من المميزات حيث يقدم مكافأة مالية للمكاتب الهندسية المشاركة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة للارتقاء بجودة الحياة.
وأشار العبداللطيف إلى الجهود المتواصلة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في تعزيز مساعيها لتحسين المشهد الحضري الذي يُعدّ أحد برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إدارك الهيئة نحو المبادرات والمشاريع الوطنية عبر التعاون مع الجهات ذات الصلة في شتى المجالات الهندسية ومنها تطوير القطاع البلدي.
وأضاف أن الهيئة تعزز نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لديها تجاه المجتمع والعاملين في القطاع الهندسي حيث تشكل جزءاً مهمًا من أدوارها وبرامجها ومبادراتها المهنية بهدف تمكين قدرات الكوادر الوطنية من الشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين والمهندسات والأخصائيين والفنيين وطلاب وطالبات كليات الهندسة والمهتمين بالقطاع في سبيل التنمية والتأهيل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدَّمة في المدن ولتحسين المشهد الحضري لها من أجل إبراز تنوع جمالها وجودتها للمواطنين والزوار من الخارج والداخل للمملكة.
وحث أصحاب المكاتب الهندسية إلى التسجيل والمشاركة في أحد ركائز مبادرات برنامج جودة الحياة عبر الرابط التالي: https://apps.saudieng.sa/web/2021/AlmuraqibAlhandasi.aspx .

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