أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

ابتلعه منذ 7 شهور

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن أشعة تلفزيونية تم إجراؤها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية- شمالي القاهرة، كشفت عن مفاجأة كبيرة داخل معدته.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن استشاري أورام الصدر بكلية الطب جامعة بنها، د. محمد الجزار؛ أنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 28 عاماً، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تلفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود جوّال بمعدته.

وأوضح د. الجزار، أن المريض أكّد أنه ابتلع الهاتف منذ 7 شهور، على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أسرته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أنه بسؤاله عن صمته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان "يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن".

وقال الطبيب إنه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة العامة بالمستشفى شمالي مصر، ويتم إعداده حالياً ووضعه بقائمة الجراحات تمهيداً لإجراء الجراحة سريعاً والتعرُّف على نوع الهاتف وكيفية ابتلاعه من قبله.