النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

ابتلعه منذ 7 شهور

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن أشعة تلفزيونية تم إجراؤها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية- شمالي القاهرة، كشفت عن مفاجأة كبيرة داخل معدته.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن استشاري أورام الصدر بكلية الطب جامعة بنها، د. محمد الجزار؛ أنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 28 عاماً، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تلفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود جوّال بمعدته.

وأوضح د. الجزار، أن المريض أكّد أنه ابتلع الهاتف منذ 7 شهور، على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أسرته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أنه بسؤاله عن صمته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان "يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن".

وقال الطبيب إنه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة العامة بالمستشفى شمالي مصر، ويتم إعداده حالياً ووضعه بقائمة الجراحات تمهيداً لإجراء الجراحة سريعاً والتعرُّف على نوع الهاتف وكيفية ابتلاعه من قبله.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته
سبق

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن أشعة تلفزيونية تم إجراؤها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية- شمالي القاهرة، كشفت عن مفاجأة كبيرة داخل معدته.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن استشاري أورام الصدر بكلية الطب جامعة بنها، د. محمد الجزار؛ أنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 28 عاماً، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تلفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود جوّال بمعدته.

وأوضح د. الجزار، أن المريض أكّد أنه ابتلع الهاتف منذ 7 شهور، على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أسرته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أنه بسؤاله عن صمته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان "يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن".

وقال الطبيب إنه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة العامة بالمستشفى شمالي مصر، ويتم إعداده حالياً ووضعه بقائمة الجراحات تمهيداً لإجراء الجراحة سريعاً والتعرُّف على نوع الهاتف وكيفية ابتلاعه من قبله.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:01 AM

أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

ابتلعه منذ 7 شهور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
6,414

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن أشعة تلفزيونية تم إجراؤها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية- شمالي القاهرة، كشفت عن مفاجأة كبيرة داخل معدته.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن استشاري أورام الصدر بكلية الطب جامعة بنها، د. محمد الجزار؛ أنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 28 عاماً، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تلفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود جوّال بمعدته.

وأوضح د. الجزار، أن المريض أكّد أنه ابتلع الهاتف منذ 7 شهور، على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أسرته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أنه بسؤاله عن صمته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان "يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن".

وقال الطبيب إنه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة العامة بالمستشفى شمالي مصر، ويتم إعداده حالياً ووضعه بقائمة الجراحات تمهيداً لإجراء الجراحة سريعاً والتعرُّف على نوع الهاتف وكيفية ابتلاعه من قبله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,266
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,081
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,000
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة