النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور

أسر الضحايا متمسكة بتسليم المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية

نقلت صحيفة سودان تريبيون عن هيئة محامي دارفور قولها أمس الأحد إن والي ولاية وسط دارفور كشف عن العثور على مقابر جماعية ضمت 76 جمجمة.

وطبقاً لتعميم أصدرته الهيئة فإن والي وسط دارفور أديب يوسف أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية في "جلسة حوار" نظمتها الهيئة بدار المحامين السودانيين بالخرطوم مساء أمس السبت.

كما أفاد والي وسط دارفور- حسب موقع العربية- بأن إحدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريباً.


ونقلت الصحيفة عنه قوله إن أسر الضحايا متمسكة "بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين باعتقال الرئيس المخلوع عمر حسن البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.

كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلاً عن علي كوشيب وهو قائد مليشيا سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020.


الرئيسية/ محطات

اعلان
السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور
سبق

نقلت صحيفة سودان تريبيون عن هيئة محامي دارفور قولها أمس الأحد إن والي ولاية وسط دارفور كشف عن العثور على مقابر جماعية ضمت 76 جمجمة.

وطبقاً لتعميم أصدرته الهيئة فإن والي وسط دارفور أديب يوسف أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية في "جلسة حوار" نظمتها الهيئة بدار المحامين السودانيين بالخرطوم مساء أمس السبت.

كما أفاد والي وسط دارفور- حسب موقع العربية- بأن إحدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريباً.


ونقلت الصحيفة عنه قوله إن أسر الضحايا متمسكة "بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين باعتقال الرئيس المخلوع عمر حسن البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.

كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلاً عن علي كوشيب وهو قائد مليشيا سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020.


05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
12:54 AM

السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور

أسر الضحايا متمسكة بتسليم المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,291

نقلت صحيفة سودان تريبيون عن هيئة محامي دارفور قولها أمس الأحد إن والي ولاية وسط دارفور كشف عن العثور على مقابر جماعية ضمت 76 جمجمة.

وطبقاً لتعميم أصدرته الهيئة فإن والي وسط دارفور أديب يوسف أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية في "جلسة حوار" نظمتها الهيئة بدار المحامين السودانيين بالخرطوم مساء أمس السبت.

كما أفاد والي وسط دارفور- حسب موقع العربية- بأن إحدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريباً.


ونقلت الصحيفة عنه قوله إن أسر الضحايا متمسكة "بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين باعتقال الرئيس المخلوع عمر حسن البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.

كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلاً عن علي كوشيب وهو قائد مليشيا سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة