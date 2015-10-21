"يونايتد "يقلب تأخره ويخرج منتصرًا .. وبرشلونة يحصد أول ثلاث نقاط في دوري الأبطال
قلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره 2-0 في الشوط الأول أمام أتالانتا الإيطالي ليهزمه 3-2 في الشوط الثاني، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرضية أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة، أمس الأربعاء.
تقدم الضيوف أولاً عبر الكرواتي ماريو باساليتش 29 والتركي ميريح ديميرال 29، لكن مانشستر يونايتد عاد بقوة وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كلٍ من ماركوس راشفورد 53 وهاري ماغوير 75 والنجم كريستيانو رونالدو 81.
بهذه النتيجة بلغ يونايتد النقطة 6 في صدارة المجموعة ويأتي خلفه فياريال بـ4 نقاط بعد فوزه على مستضيفه يونغ بويز السويسري 4-1 أما المرتبة الأخيرة فهي ليونغ بويز بـ3 نقاط.
وتغلب برشلونة الإسباني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف .
ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه جيرارد بيكيه الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط ليصعد للمركز الثالث فيما تراجع دينامو كييف إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند نقطة يتيمة.
"يونايتد "يقلب تأخره ويخرج منتصرًا .. وبرشلونة يحصد أول ثلاث نقاط في دوري الأبطال
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-21
قلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره 2-0 في الشوط الأول أمام أتالانتا الإيطالي ليهزمه 3-2 في الشوط الثاني، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرضية أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة، أمس الأربعاء.
تقدم الضيوف أولاً عبر الكرواتي ماريو باساليتش 29 والتركي ميريح ديميرال 29، لكن مانشستر يونايتد عاد بقوة وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كلٍ من ماركوس راشفورد 53 وهاري ماغوير 75 والنجم كريستيانو رونالدو 81.
بهذه النتيجة بلغ يونايتد النقطة 6 في صدارة المجموعة ويأتي خلفه فياريال بـ4 نقاط بعد فوزه على مستضيفه يونغ بويز السويسري 4-1 أما المرتبة الأخيرة فهي ليونغ بويز بـ3 نقاط.
وتغلب برشلونة الإسباني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف .
ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه جيرارد بيكيه الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط ليصعد للمركز الثالث فيما تراجع دينامو كييف إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند نقطة يتيمة.
قلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره 2-0 في الشوط الأول أمام أتالانتا الإيطالي ليهزمه 3-2 في الشوط الثاني، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرضية أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة، أمس الأربعاء.
تقدم الضيوف أولاً عبر الكرواتي ماريو باساليتش 29 والتركي ميريح ديميرال 29، لكن مانشستر يونايتد عاد بقوة وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كلٍ من ماركوس راشفورد 53 وهاري ماغوير 75 والنجم كريستيانو رونالدو 81.
بهذه النتيجة بلغ يونايتد النقطة 6 في صدارة المجموعة ويأتي خلفه فياريال بـ4 نقاط بعد فوزه على مستضيفه يونغ بويز السويسري 4-1 أما المرتبة الأخيرة فهي ليونغ بويز بـ3 نقاط.
وتغلب برشلونة الإسباني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف .
ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه جيرارد بيكيه الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط ليصعد للمركز الثالث فيما تراجع دينامو كييف إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند نقطة يتيمة.