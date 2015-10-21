"يونايتد "يقلب تأخره ويخرج منتصرًا .. وبرشلونة يحصد أول ثلاث نقاط في دوري الأبطال

قلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره 2-0 في الشوط الأول أمام أتالانتا الإيطالي ليهزمه 3-2 في الشوط الثاني، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرضية أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة، أمس الأربعاء.

تقدم الضيوف أولاً عبر الكرواتي ماريو باساليتش 29 والتركي ميريح ديميرال 29، لكن مانشستر يونايتد عاد بقوة وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كلٍ من ماركوس راشفورد 53 وهاري ماغوير 75 والنجم كريستيانو رونالدو 81.

بهذه النتيجة بلغ يونايتد النقطة 6 في صدارة المجموعة ويأتي خلفه فياريال بـ4 نقاط بعد فوزه على مستضيفه يونغ بويز السويسري 4-1 أما المرتبة الأخيرة فهي ليونغ بويز بـ3 نقاط.

وتغلب برشلونة الإسباني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف .

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه جيرارد بيكيه الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط ليصعد للمركز الثالث فيما تراجع دينامو كييف إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند نقطة يتيمة.

وضمن المجموعة ذاتها دك بايرن ميونيخ شباك مضيفه البرتغالي بنفيكا برباعية نظيفة (المجموعة الخامسة).

سجل أهداف بايرن كل من ليروي ساني "ثنائية" وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 70، 82 و84، فيما أحرز إيفرتون لاعب بنفيكا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة حصد بايرن العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وحقق تشيلسي فوزًا سهلاً على ضيفه مالمو برباعية (المجموعة الثامنة).

وسجل أهداف تشيلسي كل من أندرياس كريستينسن (9) وجورجينيو (21 و57 من ركلتي جزاء) وكاي هافيرتز (48).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف يوفنتوس فيما يأتي مالمو في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة ذاتها تغلب يوفنتوس على مضيفه زينيت سانت بطرسبرج بهدف دون رد، سجل ديان كولوسيفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد زينيت عند 3 نقاط بالمركز الثالث.