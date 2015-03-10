أمير عسير يرعى توقيع اتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية وهيئة تطوير المنطقة

لتعزيز مشروع رحلة السائح وتمويل المنشآت الصغيرة والقائمة.. بقيمة مليار ريال

رعى أمير منطقة عسير الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير منطقة عسير وبنك التنمية الاجتماعية، بقيمة مليار ريال، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، لتقديم الدعم التمويلي للمنشآت الصغيرة والقائمة.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الخدمات في المنطقة؛ وإثراء تجربة السائح، التي تأتي ضمن استراتيجية تطوير منطقة عسير كوجهة سياحية في المملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير عسير نائب الرئيس التنفيذي الدكتور سعد بن علي الغامدي. ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد.

ويأتي التعاون المشترك ما بين الهيئة والبنك ضمن استراتيجية المنطقة في تنفيذ مشروع رحلة السائح الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، كأحد البرامج الاستراتيجية باعتبار السياحة الركيزة الأساسية في تطوير المنطقة، كما يُسهم المشروع في تعزيز حركة الاقتصاد ونمو الوظائف في منطقة عسير.

ورفع أمير منطقة عسير الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الرعاية والاهتمام الدائمين اللتين تحظى بهما منطقة عسير في كافة برامجها ومشروعاتها التنموية، ووضع الاستراتيجية الكاملة لوزارة العمل التي يأتي من ضمنها ما تم التوقيع عليه للتعاون المشترك ما بين بنك التنمية وهيئة تطوير عسير، وهو ما يحقق مستقبلًا أكثر ازدهارًا لكل المنشآت الصغيرة والقائمة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي والنهوض بأعمال الشباب والفتيات بالمنطقة. مقدًما الشكر والتقدير لوزير الموارد البشرية وكافة منسوبي الوزارة، على جهودهم القائمة ودورهم الكبير في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وما تحمله رؤية الوطن الطموحة.

بدوره، أشاد "الراجحي" بهذه الجهود والمبادرات في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠م، باعتبار منطقة عسير زاهرة بالفرص والممكنات؛ خاصة في قطاع السياحة؛ منوهًا بأن توقيع الاتفاقية يعزز من بناء شراكة استراتيجية تنموية بين البنك والهيئة نتطلع من خلالها إلى رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والناشئة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في رفع الناتج المحلي؛ وذلك من خلال دعم المواطنين لممارسة العمل الحر وامتلاك مشاريعهم الخاصة التي ينعكس أثرها على دعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة.

من ناحيته، أوضح "الراشد" أن البنك يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة الوطنية؛ لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير.

وأشار إلى أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية التي تعزز من توجيه التمويل إلى القطاعات الحيوية؛ لافتًا إلى أن البنك يسعى من خلال التوسع في تمويل المشاريع المستهدفة إلى ضخ تمويل يصل إلى مليار ريال لدعم الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع من رواد ورائدات الأعمال.

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد البوابة الأكبر والأوسع نفاذًا في التمكين الاقتصادي ذي الأثر الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في السعودية، ويمكن التعرف على منتجات وخدمات البنك بزيارة موقع البنك الإلكتروني www.sdb.gov.sa.