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"آل الشيخ" يشكر مدير "الشؤون الإسلامية" بنجران

لمساهمة الفرع في إنجاح "الانتماء الوطني"

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطاب شكر إلى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

جاء ذلك، لمساهمة الفرع بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء في إنجاح أعمال مبادرة "الانتماء الوطني.. مسؤولية وأمانة"، والتي عقدت بالمنطقة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 - 5 -1443هـ.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.

وأعرب "العصيمي"، عن شكره للوزير واعتزازه بذلك، والذي يأتي ضمن جهوده في تطوير أعمال الوزارة وفروعها ومنسوبيها.

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"آل الشيخ" يشكر مدير "الشؤون الإسلامية" بنجران
سبق

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطاب شكر إلى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

جاء ذلك، لمساهمة الفرع بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء في إنجاح أعمال مبادرة "الانتماء الوطني.. مسؤولية وأمانة"، والتي عقدت بالمنطقة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 - 5 -1443هـ.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.

وأعرب "العصيمي"، عن شكره للوزير واعتزازه بذلك، والذي يأتي ضمن جهوده في تطوير أعمال الوزارة وفروعها ومنسوبيها.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
06:23 PM

"آل الشيخ" يشكر مدير "الشؤون الإسلامية" بنجران

لمساهمة الفرع في إنجاح "الانتماء الوطني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطاب شكر إلى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

جاء ذلك، لمساهمة الفرع بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء في إنجاح أعمال مبادرة "الانتماء الوطني.. مسؤولية وأمانة"، والتي عقدت بالمنطقة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 - 5 -1443هـ.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.

وأعرب "العصيمي"، عن شكره للوزير واعتزازه بذلك، والذي يأتي ضمن جهوده في تطوير أعمال الوزارة وفروعها ومنسوبيها.

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