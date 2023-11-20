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جدة.. العثور على جثة شخص بها آثار جروح في الرأس

الشرطة تحفظت على الموقع وتباشر إجراءات التحقيق

تحقق شرطة محافظة جدة في واقعة العثور على مقيم من الجنسية الإثيوبية متوفى، وعلى جثته تبدو آثار جروح في الرأس واليدين.

وقالت مصادر لـ"سبق": باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا أفاد بالعثور على مقيم متوفى في إحدى الكسارات بحي السامر.

وأضافت: بعد انتقال فرق الهلال الأحمر، تم العثور على الجثة وبها جروح في الرأس واليدين وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وقد تحفظت شرطة السامر على الموقع، وتواصل إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.

شرطة محافظة جدة

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جدة.. العثور على جثة شخص بها آثار جروح في الرأس
سبق

تحقق شرطة محافظة جدة في واقعة العثور على مقيم من الجنسية الإثيوبية متوفى، وعلى جثته تبدو آثار جروح في الرأس واليدين.

وقالت مصادر لـ"سبق": باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا أفاد بالعثور على مقيم متوفى في إحدى الكسارات بحي السامر.

وأضافت: بعد انتقال فرق الهلال الأحمر، تم العثور على الجثة وبها جروح في الرأس واليدين وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وقد تحفظت شرطة السامر على الموقع، وتواصل إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:59 PM

جدة.. العثور على جثة شخص بها آثار جروح في الرأس

الشرطة تحفظت على الموقع وتباشر إجراءات التحقيق

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
3,690

تحقق شرطة محافظة جدة في واقعة العثور على مقيم من الجنسية الإثيوبية متوفى، وعلى جثته تبدو آثار جروح في الرأس واليدين.

وقالت مصادر لـ"سبق": باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا أفاد بالعثور على مقيم متوفى في إحدى الكسارات بحي السامر.

وأضافت: بعد انتقال فرق الهلال الأحمر، تم العثور على الجثة وبها جروح في الرأس واليدين وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وقد تحفظت شرطة السامر على الموقع، وتواصل إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.

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