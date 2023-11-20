جدة.. العثور على جثة شخص بها آثار جروح في الرأس

الشرطة تحفظت على الموقع وتباشر إجراءات التحقيق

تحقق شرطة محافظة جدة في واقعة العثور على مقيم من الجنسية الإثيوبية متوفى، وعلى جثته تبدو آثار جروح في الرأس واليدين.

وقالت مصادر لـ"سبق": باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا أفاد بالعثور على مقيم متوفى في إحدى الكسارات بحي السامر.

وأضافت: بعد انتقال فرق الهلال الأحمر، تم العثور على الجثة وبها جروح في الرأس واليدين وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وقد تحفظت شرطة السامر على الموقع، وتواصل إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.