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"البيئة" تضبط وتصادر 12 طنًا من الحطب المعد للبيع في أبها وتنومة

أعدت المحاضر اللازمة وسُلم المتورطون للجهات المختصة

تمكن فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة التابع لمكتب مدينة أبها اليوم من ضبط كميات كبيرة تجاوزت 3 أطنان من الحطب معد للبيع في شاحنة صغيرة، فيما ضبط فريق مراقبة الغابات في محافظة تنومه شاحنة كبيرة محملة بـ 12 طنًا من الحطب.

وعلى الفور قامت الجهات المعنية بمصادرة الكمية المضبوطة وإعداد محاضر بالمخالفة وتسليم أصحاب الشاحنات للجهات المختصة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أن فرق المراقبة تعمل بشكل متواصل لضبط مخالفي النظام وممارسي الاحتطاب الذي يسهم في تدمير البيئة والغابات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل من يخالف أنظمة الاحتطاب وفق ما يقتضيه النظام من مصادرة المضبوطات وتطبيق الغرامات المالية بحقهم.

ودعا الويمني إلى تعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب تدميرًا للبيئة, والإبلاغ عن أي حالة يتم رصدها .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تضبط وتصادر 12 طنًا من الحطب المعد للبيع في أبها وتنومة
سبق

تمكن فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة التابع لمكتب مدينة أبها اليوم من ضبط كميات كبيرة تجاوزت 3 أطنان من الحطب معد للبيع في شاحنة صغيرة، فيما ضبط فريق مراقبة الغابات في محافظة تنومه شاحنة كبيرة محملة بـ 12 طنًا من الحطب.

وعلى الفور قامت الجهات المعنية بمصادرة الكمية المضبوطة وإعداد محاضر بالمخالفة وتسليم أصحاب الشاحنات للجهات المختصة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أن فرق المراقبة تعمل بشكل متواصل لضبط مخالفي النظام وممارسي الاحتطاب الذي يسهم في تدمير البيئة والغابات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل من يخالف أنظمة الاحتطاب وفق ما يقتضيه النظام من مصادرة المضبوطات وتطبيق الغرامات المالية بحقهم.

ودعا الويمني إلى تعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب تدميرًا للبيئة, والإبلاغ عن أي حالة يتم رصدها .

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
06:49 PM

"البيئة" تضبط وتصادر 12 طنًا من الحطب المعد للبيع في أبها وتنومة

أعدت المحاضر اللازمة وسُلم المتورطون للجهات المختصة

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محمد طيران - عسير
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تمكن فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة التابع لمكتب مدينة أبها اليوم من ضبط كميات كبيرة تجاوزت 3 أطنان من الحطب معد للبيع في شاحنة صغيرة، فيما ضبط فريق مراقبة الغابات في محافظة تنومه شاحنة كبيرة محملة بـ 12 طنًا من الحطب.

وعلى الفور قامت الجهات المعنية بمصادرة الكمية المضبوطة وإعداد محاضر بالمخالفة وتسليم أصحاب الشاحنات للجهات المختصة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أن فرق المراقبة تعمل بشكل متواصل لضبط مخالفي النظام وممارسي الاحتطاب الذي يسهم في تدمير البيئة والغابات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل من يخالف أنظمة الاحتطاب وفق ما يقتضيه النظام من مصادرة المضبوطات وتطبيق الغرامات المالية بحقهم.

ودعا الويمني إلى تعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب تدميرًا للبيئة, والإبلاغ عن أي حالة يتم رصدها .

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