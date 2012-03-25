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بعد أن "عاش تحت سريرها لأسابيع".. اتهام شاب أميركي باغتصاب قاصر

أمها لم تكن تدري بما يحدث.. وأسئلة كثيرة بلا إجابات بعد

اكتشفت السلطات الأميركية أن شابًا يبلغ 20 عامًا من عمره، متهم باغتصاب مراهقة قاصر والتقاط صور فاضحة لها، كان يعيش تحت سريرها لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال موقع "الحرة"، إنه بحسب السلطات الأمنية في ولاية أوهايو الأميركية، فقد بات جاريت رايت يواجه ثلاث تهم اغتصاب وتهمة إنتاج مواد إباحية للأطفال، إثر فعلته.

ووفقًا لصحيفة "آكرون بيكون جورنال"، فقد قابل رايت ضحيته عبر تطبيق إنستغرام، وأجبرها على الدخول في علاقة معه.

ووفقًا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الفتاة كانت تعرف بوجود الشاب أسفل سريرها في منزل تقيم به مع أمها بمدينة سنسناتي، بينما لم تكن أمها على دراية بالأمر.

وبينما لا يزال رايت خلف قضبان السجن، حددت السلطات كفالته بمبلغ 50 ألف دولار.

وبحسب الوكالة، فإن السلطات لم تكشف عن العمر الدقيق للمراهقة والذي يتراوح بين 13 و18 عامًا، ولا عما إذا كانت الفتاة قد دعت رايت للمكوث في منزلها، أو إن كانا يتواعدان فعلاً.

كما لم يتضح بعد إن كان رايت قد قضى كامل الأسابيع الثلاثة أسفل سرير ضحيته، أو أنه كان يخرج من المنزل ويعود إليه خلال تلك المدة.

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بعد أن "عاش تحت سريرها لأسابيع".. اتهام شاب أميركي باغتصاب قاصر
سبق

اكتشفت السلطات الأميركية أن شابًا يبلغ 20 عامًا من عمره، متهم باغتصاب مراهقة قاصر والتقاط صور فاضحة لها، كان يعيش تحت سريرها لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال موقع "الحرة"، إنه بحسب السلطات الأمنية في ولاية أوهايو الأميركية، فقد بات جاريت رايت يواجه ثلاث تهم اغتصاب وتهمة إنتاج مواد إباحية للأطفال، إثر فعلته.

ووفقًا لصحيفة "آكرون بيكون جورنال"، فقد قابل رايت ضحيته عبر تطبيق إنستغرام، وأجبرها على الدخول في علاقة معه.

ووفقًا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الفتاة كانت تعرف بوجود الشاب أسفل سريرها في منزل تقيم به مع أمها بمدينة سنسناتي، بينما لم تكن أمها على دراية بالأمر.

وبينما لا يزال رايت خلف قضبان السجن، حددت السلطات كفالته بمبلغ 50 ألف دولار.

وبحسب الوكالة، فإن السلطات لم تكشف عن العمر الدقيق للمراهقة والذي يتراوح بين 13 و18 عامًا، ولا عما إذا كانت الفتاة قد دعت رايت للمكوث في منزلها، أو إن كانا يتواعدان فعلاً.

كما لم يتضح بعد إن كان رايت قد قضى كامل الأسابيع الثلاثة أسفل سرير ضحيته، أو أنه كان يخرج من المنزل ويعود إليه خلال تلك المدة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
06:02 PM

بعد أن "عاش تحت سريرها لأسابيع".. اتهام شاب أميركي باغتصاب قاصر

أمها لم تكن تدري بما يحدث.. وأسئلة كثيرة بلا إجابات بعد

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,620

اكتشفت السلطات الأميركية أن شابًا يبلغ 20 عامًا من عمره، متهم باغتصاب مراهقة قاصر والتقاط صور فاضحة لها، كان يعيش تحت سريرها لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال موقع "الحرة"، إنه بحسب السلطات الأمنية في ولاية أوهايو الأميركية، فقد بات جاريت رايت يواجه ثلاث تهم اغتصاب وتهمة إنتاج مواد إباحية للأطفال، إثر فعلته.

ووفقًا لصحيفة "آكرون بيكون جورنال"، فقد قابل رايت ضحيته عبر تطبيق إنستغرام، وأجبرها على الدخول في علاقة معه.

ووفقًا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الفتاة كانت تعرف بوجود الشاب أسفل سريرها في منزل تقيم به مع أمها بمدينة سنسناتي، بينما لم تكن أمها على دراية بالأمر.

وبينما لا يزال رايت خلف قضبان السجن، حددت السلطات كفالته بمبلغ 50 ألف دولار.

وبحسب الوكالة، فإن السلطات لم تكشف عن العمر الدقيق للمراهقة والذي يتراوح بين 13 و18 عامًا، ولا عما إذا كانت الفتاة قد دعت رايت للمكوث في منزلها، أو إن كانا يتواعدان فعلاً.

كما لم يتضح بعد إن كان رايت قد قضى كامل الأسابيع الثلاثة أسفل سرير ضحيته، أو أنه كان يخرج من المنزل ويعود إليه خلال تلك المدة.

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