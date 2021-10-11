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اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة

يعلنها أمير مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة.. والدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيرًا

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم الاثنين أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.


وأوضح أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً في موسمها الثالث، مبيناً أن الجائزة بأفرعها الأربعة جاءت لتنمية الإبداع الشعري وتعزيز دور الثقافة الشعرية وتوظيف وسائل التقنية الحديثة لأجل ذلك.

ورفع الدكتور عسيري شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على حرصه ورعايته للجائزة وإحاطته باهتمامه إيماناً منه بأهمية مخرجاتها ونتائجها المحفزة للشعر والإبداع.

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اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة
سبق

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم الاثنين أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.


وأوضح أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً في موسمها الثالث، مبيناً أن الجائزة بأفرعها الأربعة جاءت لتنمية الإبداع الشعري وتعزيز دور الثقافة الشعرية وتوظيف وسائل التقنية الحديثة لأجل ذلك.

ورفع الدكتور عسيري شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على حرصه ورعايته للجائزة وإحاطته باهتمامه إيماناً منه بأهمية مخرجاتها ونتائجها المحفزة للشعر والإبداع.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
12:41 AM

اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة

يعلنها أمير مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة.. والدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم الاثنين أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.


وأوضح أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً في موسمها الثالث، مبيناً أن الجائزة بأفرعها الأربعة جاءت لتنمية الإبداع الشعري وتعزيز دور الثقافة الشعرية وتوظيف وسائل التقنية الحديثة لأجل ذلك.

ورفع الدكتور عسيري شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على حرصه ورعايته للجائزة وإحاطته باهتمامه إيماناً منه بأهمية مخرجاتها ونتائجها المحفزة للشعر والإبداع.

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