"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.
ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.
ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط للرياح السطحية تبوك
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.
ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.
ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.