النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.

ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط للرياح السطحية تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.

ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:30 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
326

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.

ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,453
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,126
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,058
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,569

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة