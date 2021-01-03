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أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر

احتجاجاً على دعم أنقرة لأذربيجان

أعلنت الحكومة الأرمينية حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر، احتجاجاً على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قره باغ، طبقاً لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية، إن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".. ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

يُشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ 10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا، أذربيجان عدداً من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

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أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر
سبق

أعلنت الحكومة الأرمينية حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر، احتجاجاً على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قره باغ، طبقاً لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية، إن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".. ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

يُشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ 10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا، أذربيجان عدداً من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
08:20 AM

أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر

احتجاجاً على دعم أنقرة لأذربيجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الأرمينية حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر، احتجاجاً على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قره باغ، طبقاً لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية، إن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".. ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

يُشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ 10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا، أذربيجان عدداً من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

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