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"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي

ناقش برامجها المقبلة وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، اليوم؛ اجتماع مجلس الأمناء الذي تخلله استعراض أعمال الأكاديمية منذ تأسيسها والهادفة لتنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، وتعزيز دوره في الثقافة المعاصرة.

كما تمت مناقشة برامج الأكاديمية المقبلة وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، اليوم؛ اجتماع مجلس الأمناء الذي تخلله استعراض أعمال الأكاديمية منذ تأسيسها والهادفة لتنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، وتعزيز دوره في الثقافة المعاصرة.

كما تمت مناقشة برامج الأكاديمية المقبلة وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
04:22 PM

"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي

ناقش برامجها المقبلة وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

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عبدالله الراجحي - الرياض
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، اليوم؛ اجتماع مجلس الأمناء الذي تخلله استعراض أعمال الأكاديمية منذ تأسيسها والهادفة لتنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، وتعزيز دوره في الثقافة المعاصرة.

كما تمت مناقشة برامج الأكاديمية المقبلة وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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